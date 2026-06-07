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Presidentes del Real Madrid desde su creación en 1900

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Madrid, 8 jun (EFE).- Relación de presidentes del Real Madrid desde su creación en 1900, tras la reelección de Florentino Pérez para un sexto mandato consecutivo, al derrotar a Enrique Riquelme en las elecciones celebradas este domingo, después de haber llegado a la presidencia por primera vez en el año 2000 en su segunda presentación.

Julián Palacios (1900-1902)

Juan Padrós (1902-1904)

Carlos Padrós (1904-1908)

Adolfo Meléndez (1908-1917) (+)

Pedro Parages (1917-1926)

Luis de Urquijo (1926-1929)

Luis Usera Bagallal (1929-1935)

Rafael Sánchez Guerra (1935-1939)

Adolfo Meléndez (1939-1940) (+)

Antonio Santos Perralba (1940-1943)

Santiago Bernabéu (1943-1978)

Luis de Carlos (1978-1985)

Ramón Mendoza (1985-1995)

Lorenzo Sanz (1995-2000)

Florentino Pérez (2000-2006)

Fernando Martín (2006/febrero a abril por dimisión de Florentino Pérez)

Ramón Calderón (2006-2009)

Vicente Boluda (2009/enero a mayo por dimisión de Ramón Calderón)

Florentino Pérez (mayo 2009/reelegido como candidato único en 2013, 2017, 2021 y 2025).

(+) Adolfo Meléndez fue presidente en dos períodos diferentes.

Juan José Vallejo (1936-1937) y Antonio Ortega (1937-1938) presidieron el denominado 'Madrid Football Club', que desde agosto de 1936 estaba bajo el control de la Federación Cultural Obrera y Deportiva, pero no figuran en la relación oficial del club. EFE

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