Enrique Riquelme: "Esto para nosotros no es el final, es el principio"

Madrid, 7 jun (EFE).- El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme declaró que "esto no es el final, es el principio" después de perder las elecciones del club blanco, y felicitó a su rival Florentino Pérez por la victoria, además de recalcar que le tiende la mano para el debate.

"Es una gran victoria también para esta candidatura, que en tan poco tiempo hemos podido presentar una candidatura seria, como prometimos, profesional e ilusionante. Esto para nosotros no es el final, es el principio. El Real Madrid no va a volver a estar 20 años sin elecciones", añadió, desde la puerta de la sede de su campaña electoral, donde vivió el final del recuento después de pasar el día en el Autocine de Madrid.

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Empezó su intervención felicitando a su rival: "Felicitar a la candidatura de Florentino Pérez, porque ha conseguido la victoria esta noche. Le quiero agradecer que ahora todos los socios del Real Madrid que han escuchado saben de la importancia de votar después de 20 años".

Además, volvió a incidir en su oposición a la privatización del club: "Saben de nuestra principal línea roja, de estar en contra de la venta del club, lo han escuchado y han hablado muy claro. Sabemos que el Real Madrid no se vende y el Real Madrid y sus socios han podido hablar y lo han demostrado también en las urnas".

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"Hemos parado la venta del club, pero hay que seguir poniendo al socio en el centro de todo. Es una gran victoria también para nosotros, porque vamos a seguir adelante, no solo porque se haya parado la venta, sino también en nuevos proyectos. Que sepa el madridismo y los socios del Real Madrid que van a seguir pudiendo ir al menos cada cuatro años a votar a las urnas, como hoy han decidido", insistió.

El presidente del Grupo Cox había ejercido su derecho al voto en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid de Valdebebas a las 10.51 horas (CEST), después de lo cual había declarado que no eran "unas elecciones normales después de veinte años", sino "probablemente el referéndum" sobre la venta del club.

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Aun así, reforzó su compromiso de colaboración con el presidente: "Tiendo la mano como empecé esta candidatura, con todo el respeto a la figura del Real Madrid, en este caso su presidente, con respeto al legado, y tiendo la mano a seguir el debate que no hemos tenido en la candidatura, poder tenerlo también para que se mantenga lo mejor para el Real Madrid, que se tomen ideas, y lo mejor sería también que se escuche al socio".

Durante la campaña, el alicantino había sumado a su candidatura a Raúl González como director deportivo, Fernando Hierro como director de cantera, Iker Casillas con "un papel de primer nivel en la estructura corporativa" y Vicente del Bosque como asesor del presidente.

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Además, había prometido los fichajes de Rodri y Erling Haaland, la recuperación de Nico Paz y el inicio de negociaciones con Jürgen Klopp para que ocupara el banquillo del equipo blanco.

"Ha sido un placer estar con todos vosotros estas dos o tres semanas, gracias al socio, a los interventores, a toda la gente que ha apoyado, los medios de comunicación, los equipos de campaña... Ha sido un proyecto bonito, me hubiese gustado más de otra manera, quizá más justa entre las partes, pero ahora a mirar hacia delante. Gracias a todos y hala Madrid", concluyó. EFE

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