La nueva junta directiva de Florentino Pérez tiene 18 miembros, con 4 vicepresidentes

Madrid, 8 jun (EFE).- La junta directiva de Florentino Pérez para su nuevo mandato como presidente del Real Madrid hasta 2030, tras ser reelegido en las elecciones de este domingo frente a Enrique Riquelme, tendrá 18 miembros, con 4 vicepresidentes y 13 vocales.
De estos últimos, 5 formaron parte de su primera directiva en el año 2000 -Manuel Cerezo Velázquez, Jerónimo Farré Muncharaz, Nicolás Martín-Sanz García, José Sánchez Bernal y Enrique Sánchez González-, cuando derrotó a Lorenzo Sanz, entonces presidente y máximo mandatario del club que ganó la séptima (1998) y la octava Liga de Campeones ese mismo año.
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= Candidatura de Florentino Pérez Rodríguez
. Presidente
Florentino Pérez Rodríguez (nº socio 1.484)
. Vicepresidentes
Eduardo Fernández de Blas
Pedro López Jiménez
Enrique Sánchez González
Enrique Pérez Rodríguez
. Secretario
José Luis del Valle Pérez
. Vocales
Jerónimo Farré Muncharaz
Manuel Cerezo Velázquez
José Sánchez Bernal
Manuel Torres Gómez
Manuel Gómez Barrera
Gumersindo Santamaría Gil
José Manuel Otero Lastres
Nicolás Martín Sanz-García
Manuel Redondo Sierra
Catalina Miñarro Brugarolas
José Ángel Sánchez Periáñez
Francisco García Sanz
Donato González Sánchez. EFE
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