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La nueva junta directiva de Florentino Pérez tiene 18 miembros, con 4 vicepresidentes

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Madrid, 8 jun (EFE).- La junta directiva de Florentino Pérez para su nuevo mandato como presidente del Real Madrid hasta 2030, tras ser reelegido en las elecciones de este domingo frente a Enrique Riquelme, tendrá 18 miembros, con 4 vicepresidentes y 13 vocales.

De estos últimos, 5 formaron parte de su primera directiva en el año 2000 -Manuel Cerezo Velázquez, Jerónimo Farré Muncharaz, Nicolás Martín-Sanz García, José Sánchez Bernal y Enrique Sánchez González-, cuando derrotó a Lorenzo Sanz, entonces presidente y máximo mandatario del club que ganó la séptima (1998) y la octava Liga de Campeones ese mismo año.

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= Candidatura de Florentino Pérez Rodríguez

. Presidente

Florentino Pérez Rodríguez (nº socio 1.484)

. Vicepresidentes

Eduardo Fernández de Blas

Pedro López Jiménez

Enrique Sánchez González

Enrique Pérez Rodríguez

. Secretario

José Luis del Valle Pérez

. Vocales

Jerónimo Farré Muncharaz

Manuel Cerezo Velázquez

José Sánchez Bernal

Manuel Torres Gómez

Manuel Gómez Barrera

Gumersindo Santamaría Gil

José Manuel Otero Lastres

Nicolás Martín Sanz-García

Manuel Redondo Sierra

Catalina Miñarro Brugarolas

José Ángel Sánchez Periáñez

Francisco García Sanz

Donato González Sánchez. EFE

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