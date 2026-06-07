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Florentino: "Aquí estoy para defender al Real Madrid"

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Madrid, 8 jun (EFE).- Florentino Pérez, ganador de las elecciones a la presidencia del Real Madrid (aún sin datos oficiales), afirmó este lunes que seguirá en el club blanco para defender al Real Madrid y trabajar por seguir ganando títulos y estar orgullosos del mejor estadio del mundo, el Santiago Bernabéu.

"Este el Real Madrid que queremos, un Real Madrid independiente. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para seguir ganando títulos. Para estar orgullosos del mejor estadio del mundo, de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo (Mourinho). Conmigo el Real Madrid es y seguirá siendo siempre de sus socios", dijo. EFE

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