Montero ve "muy necesarios" los mensajes de "humanidad y fraternidad" de León XIV

Sevilla, 7 jun (EFE).- La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha calificado este domingo de "muy necesarios" los mensajes de "humanidad y fraternidad" del Papa León XIV en su visita a España.

"Muy necesarios los mensajes de humanidad y fraternidad que el Papa León XIV trae en su visita a España, en defensa de una sociedad comprometida con la justicia social y el bien común", ha escrito en su cuenta de la red social X la también secretaria general del PSOE de Andalucía.

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Montero ha agregado además que "atender y acoger a los más vulnerables no solo debe ser una actitud religiosa o moral, también debe traducirse en políticas públicas y en una acción de gobierno que no deje a nadie atrás".

El papa León XIV ha congregado este domingo en Madrid a mas de un millón doscientas mil personas en el que ha sido hasta ahora el acto más multitudinario de su visita a España, una misa en la plaza de Cibeles en la que ha marcado el camino a los fieles para salir de una fe "cómoda y privada" y comprometerse con el bien común. EFE

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