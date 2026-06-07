Juzgan por enaltecimiento del terrorismo a 17 acusados de homenajear a un etarra

Madrid, 7 jun (EFE).- La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales penas de hasta dos años y nueve meses de prisión para 17 acusados de enaltecimiento del terrorismo por el 'ongi etorri' (homenaje de bienvenida) al etarra Ibai Aginaga en su pueblo, Berango (Vizcaya), al quedar libre en 2022 tras cumplir 20 años de cárcel.

La Audiencia Nacional ha señalado para este lunes el juicio en el que el Ministerio Público pide penas de entre dos años de prisión y dos años y nueve meses de cárcel para los procesados, para varios de los cuales aplica la circunstancia agravante de reincidencia.

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En su escrito de acusación el fiscal relata que los acusados realizaron en marzo de 2022 actos de ensalzamiento de ETA y de sus miembros de una manera pública y organizada.

Añade que lo hicieron "con la finalidad de mantener viva la idea de que los métodos violentos de la organización terrorista siguen siendo válidos para lograr sus objetivos, 'una Euskal Herria socialista, independiente, euskaldún y reunificada' y que en un futuro se deberán retormar al no existir otro para conseguirlos".

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Ibai Aginaga salió el 13 de marzo de 2022 de la prisión vizcaína de Basauri tras cumplir la referida condena como miembro del comando Irumberri de ETA, que pretendía atacar distintos objetivos con el material explosivo que recibió de la banda terrorista.

La Fiscalía señala que "varios días antes en sus cuentas de Twitter los movimientos 'antirrepresivos' Jardun, Tinko y GEK' informaron de la convocatoria del 'ongi etorri' en favor de Ibai Aginaga para ese día 13 de marzo".

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"Estos movimientos de la izquierda abertzale se han desmarcado de la línea seguida por el partido político Sortu y el colectivo de presos de ETA EPPK", aclara el fiscal.

Tinko publicó el 10 de marzo en su web y en Twitter un comunicado y un cartel con la foto de Aginaga y la leyenda 'Atentos al 13M, Ongi Etorri Ibai', al que calificaba de 'preso político comunista vasco que ha estado secuestrado por el Estado español".

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Uno de los acusados, miembro del Movimiento Pro Amnistía y contra la Represión (MPACR) reservó el frontón de Berango para el 13 de marzo en nombre de la Asociación Kultural Euskal Kultura Sustatzeko Elkartea para celebrar una sesión de versos y una comida.

El día anterior a la puesta en libertad de Ibai Aginaga fueron colocados pasquines y pancartas anunciando el 'ongi etorri' y a las ocho y media de la mañana del día 13 fue colocada en el frontón municipal una pancarta en la puerta de acceso.

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A las doce y veinte del mediodía empezó a entrar gente en el frontón, alrededor de 150 personas que estaban ya congregadas en sus inmediaciones a las que repartieron octavillas en las que se indicaba: 'No seas perro, para no ayudar a los txakurras apaga el móvil, no grabes y no saques fotos'.

Tras salir en libertad Ibai Aginaga fue trasladado a Berango en un vehículo acompañado de otras personas que le seguían en otros coches, trayecto en el que fueron colocadas pancartas en los puentes que atraviesan la autopista A-8.

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En el puente situado a la altura del barrio baracaldés de Burceña cuatro personas encendieron bengalas y lanzaron petardos al paso del grupo.

Ibai Aginaga llegó a las doce y veinticinco del mediodía al frontón de Berango donde fue recibido por unas 250 personas "accediendo a través de un pasillo de honor entre los que estaban varios acusados", destaca la Fiscalía.

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Añade que "los asistentes empezaron a aplaudir, ondear banderas y corear consignas en apoyo a los presos de ETA y al homenajeado como 'la lucha es el único camino', 'presos a la calle, amnistía total' y 'Dale duro hasta la victoria'" y en ese momento cerraron el acceso al frontón y taparon las ventanas.

Los acusados instalaron en la parte central del frontón una plataforma con altavoces y un micrófono y colocaron en las paredes pancartas que decían 'Amnistía, libertad' con el logotipo de la ilegalizada Askatasuna y 'Bienvenido'.

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En el evento hubo discursos de varios acusados, un baile y entrega de flores al homenajeado.

Tras el acto continuaron el homenaje un bar donde gritaron 'Gora ETA militarra'. EFE