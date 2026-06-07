Cientos de personas hacen cola para acceder a la misa del papa en Cibeles

Madrid, 7 jun (EFE).- Cientos de personas hacen cola desde primera hora de la mañana en la plaza de Cibeles de Madrid y los alrededores, donde tendrá lugar la misa del papa este domingo, para acceder a los distintos sectores en los que el público tiene su lugar asignado con un código QR.

En las inmediaciones de las calles Gran Vía y Alcalá, grupos de voluntarios reciben instrucciones para atender a los asistentes mientras cientos de personas empiezan a coger sitio frente a las vallas para la misa, que comenzará a las diez de la mañana, aunque los accesos estarán abiertos de siete a nueve.

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Entre ellas está Dorcas, de Francia, que confiesa que siendo misionera de Testigo de Jehová durante 40 años se ha convertido en 2023, bautizada en el río Jordán.

"Dios me ha bendecido muchísimo y ahora proclamo la fe católica y las buenas nuevas", dice la mujer, que además será una de los 1000 coristas que cantarán al papa el lunes en el Bernabéu.

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Un grupo de mujeres de las parroquias de Santa Teresa y Santa Isabel rezan el rosario frente a la iglesia de San José, por donde pasará el papa en procesión.

Beatriz señala a EFE que han llegado a las cuatro de la mañana porque quieren "primera fila".

Un grupo de 20 jóvenes de entre 16 y 20 años de la parroquia Jesús y San Martín han pasado la noche al raso para ver de cerca al papa.

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"El esfuerzo ha merecido la pena. Intentaremos comulgar", comentan.

En la plaza de Colón, otro de los puntos de acceso para la misa, hay gente haciendo cola desde poco después de las cinco de la mañana.

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"Esperamos que podamos pasar porque ayer nos quedamos sin ver (la vigilia)", se queja Edita, que vive en Madrid y está acompañada de sus dos hijos.

Las primeras en la cola de la plaza de Colón son tres monjas dominicas procedentes de Ávila que han dormido alojadas cerca de ahí y han querido llegar pronto también para asegurarse la entrada.

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Detrás de ellas, un hombre que ha llegado de avanzadilla para reunirse más tarde con su mujer y sus hijos aguarda pacientemente sentado en la cola leyendo un libro.

La misa de este domingo del Corpus Christi será uno de los actos más multitudinarios de la visita del papa a España, que estará en Madrid del 6 al 9 de junio y luego iBarcelona y las islas Canarias. EFE

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