Florentino Pérez, reelegido como presidente del Real Madrid

Madrid, 8 jun (EFE).- Florentino Pérez ha sido reelegido este domingo como presidente del Real Madrid, tras superar en las elecciones al otro candidato, Enrique Riquelme, según anunció Real Madrid TV, antes de facilitar los resultados oficiales.

Florentino Pérez, además, anunció su victoria en una comparecencia en un hotel madrileño.

Los socios del Real Madrid optaron, 20 años después de las últimas elecciones con más de un candidato, por la continuidad de Florentino Pérez, que se presentó con Mourinho, Konaté, Dumfries y un fichaje de 150 millones de euros como reclamo.

PUBLICIDAD

Sin oposición desde 2009, tras ganar la presidencia en el año 2000 y dejarla en 2006 para volver tres años después, y reelegido en enero de 2025 para un quinto mandato, Pérez conserva un mando que lleva ostentando 23 años. EFE