Dika Mem: “No es sólo ganar, es la forma cómo ganamos”

Alicante, 7 jun (EFE).- El internacional francés y capitán del Barça, Dika Mem, afirmó este domingo, tras la victoria en la Copa del Rey, que lo más destacable de su equipo, tras la exhibición ante Bidasoa Irún, “no es ganar, sino cómo gana”.

“Tenemos respeto por los rivales. Es claro que hay una diferencia de potencial, no lo vamos a negar, pero podríamos ganar al 20% y sin embargo damos el 100% y eso es algo que tiene mucho mérito”, argumentó el lateral, que agregó que con el tiempo se valorará en su justa medida el ciclo exitoso del Barça.

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El galo dijo que su equipo llega “muy bien” a la final de la Liga de Campeones y destacó la actuación del Bidasoa, del que comentó que “siempre lucha aunque vaya por detrás en el marcador”.

“No se alegra solo por llegar a la final y eso nos hace competir. Es muy bueno que haya equipos como Bidasoa”, incidió Mem, que desveló que el equipo celebrará la Copa como merece para poner el foco mañana en la Liga de Campeones.

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“Ha sido una Copa ejemplar para nosotros y tenemos que seguir ofreciendo este nivel en el futuro”, finalizó el capitán del Barça, autor de ocho goles en la final. EFE

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