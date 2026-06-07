Espana agencias

Dika Mem: “No es sólo ganar, es la forma cómo ganamos”

Guardar
Google icon

Alicante, 7 jun (EFE).- El internacional francés y capitán del Barça, Dika Mem, afirmó este domingo, tras la victoria en la Copa del Rey, que lo más destacable de su equipo, tras la exhibición ante Bidasoa Irún, “no es ganar, sino cómo gana”.

“Tenemos respeto por los rivales. Es claro que hay una diferencia de potencial, no lo vamos a negar, pero podríamos ganar al 20% y sin embargo damos el 100% y eso es algo que tiene mucho mérito”, argumentó el lateral, que agregó que con el tiempo se valorará en su justa medida el ciclo exitoso del Barça.

PUBLICIDAD

El galo dijo que su equipo llega “muy bien” a la final de la Liga de Campeones y destacó la actuación del Bidasoa, del que comentó que “siempre lucha aunque vaya por detrás en el marcador”.

“No se alegra solo por llegar a la final y eso nos hace competir. Es muy bueno que haya equipos como Bidasoa”, incidió Mem, que desveló que el equipo celebrará la Copa como merece para poner el foco mañana en la Liga de Campeones.

PUBLICIDAD

“Ha sido una Copa ejemplar para nosotros y tenemos que seguir ofreciendo este nivel en el futuro”, finalizó el capitán del Barça, autor de ocho goles en la final. EFE

pvb/jl

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lamine Yamal: "La venda de la mano es por un golpe y luego, como si fuera Benzema"

Infobae

La selección española suma ante Bosnia su segunda victoria en la Liga Europea masculina

Infobae

Confirman que el cuerpo hallado en Almassora (Castellón) es el del menor desaparecido

Infobae

La Guardia Civil investiga una muerte por una caída en San Roque (Cádiz)

Infobae

Barcelona homenajea a Gaudí con una placa donde sufrió su mortal accidente hace 100 años

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cortes de tráfico este domingo 7 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: el día con más restricciones en carreteras, autobús y estaciones de metro cerradas

Cortes de tráfico este domingo 7 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: el día con más restricciones en carreteras, autobús y estaciones de metro cerradas

El nuevo radar de los cazas Eurofighter de España y Alemania inicia sus pruebas con entornos y blancos reales

El papa León XIV se marca el ‘six seven’ en el papamóvil en sus primeras horas en Madrid

Las imágenes de la llegada del papa León XIV a Madrid: del recibimiento de los reyes o Pedro Sánchez a la ceremonia del Palacio Real y el papamóvil

Cerca de 25 niños de entre 3 y 12 años han recibido al papa León XIV en el aeropuerto de Barajas y protagonizan el momento más emotivo de la llegada

ECONOMÍA

6.000 metros cuadrados por tan solo un euro: así es el edificio alemán que está en venta por menos de lo que cuesta un café

6.000 metros cuadrados por tan solo un euro: así es el edificio alemán que está en venta por menos de lo que cuesta un café

Ya es oficial: las empresas tendrán que atender las llamadas de sus clientes en menos de tres minutos a partir de diciembre

Hasta 1.600 euros por ver al Papa León XIV en Barcelona: la especulación llega a los balcones, que prometen “cero empujones” y “comodidad total”

Las baterías ya son el nuevo petróleo

Arrancan los Presupuestos de 2027 con el objetivo de blindar el Estado de Bienestar, pero con un alto riesgo de encallar en el Congreso

DEPORTES

Fernando Alonso firma su mejor resultado en el GP de Mónaco, Carlos Sainz abandona y Antonelli domina una caótica carrera de F1 marcada por los accidentes

Fernando Alonso firma su mejor resultado en el GP de Mónaco, Carlos Sainz abandona y Antonelli domina una caótica carrera de F1 marcada por los accidentes

Rani Khedira, el hermano del exjugador del Real Madrid que jugó en la sub-21 de Alemania pero ahora representará a Túnez en el Mundial 2026

Estuvo “técnicamente muerto durante 7 minutos” y colgó las botas: la historia de Stale Solbakken, el seleccionador noruego en el Mundial 2026

Bernardo Silva apunta a LaLiga: “El Barça es una opción, pero aún no he tomado una decisión”

El puño en alto de Riquelme o el baño de masas de Florentino: los candidatos a la presidencia del Real Madrid votan en las urnas