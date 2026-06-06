Unos 2.400 profesionales de 30 países están acreditados para cubrir el viaje del papa

Madrid, 6 jun (EFE).- El Centro Internacional de Prensa, situado en la Real Casa de Correos de la madrileña Puerta del Sol, ha iniciado esta mañana su actividad con un despliegue de decenas de periodistas encargados de la cobertura informativa de la histórica visita del papa León XIV a España.

Unos 2.400 profesionales de la información procedentes de 30 países cuentan con acreditación oficial para realizar el seguimiento del viaje pontificio, un evento de impacto internacional que mantendrá la atención mediática sobre la capital de España desde hoy hasta el próximo 9 de junio.

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La expectación es máxima entre los comunicadores, quienes disponen en estas instalaciones de más de 3.600 metros cuadrados, 700 puestos de trabajo y 40 pantallas led para ofrecer la señal institucional de los actos en los que participe León XIV durante su estancia en España.

La periodista venezolana María Sánchez, representante de la televisión TRV, Radio Auténtica y El Periodiquito de Venezuela, ha expresado su satisfacción por formar parte del despliegue informativo.

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"Estoy contentísima de estar aquí. Me parece una experiencia enriquecedora e increíble tener esta magnífica oportunidad", ha indicado Sánchez.

Las opiniones sobre el perfil de León XIV destacan la relevancia del pontífice en el actual escenario internacional, un aspecto en el cual los analistas vaticanistas coinciden al señalar el profundo impacto político, social y espiritual que sus decisiones y discursos generan en la sociedad civil.

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Néstor Pongutá, veterano cronista con una experiencia de veinticinco años en la información de la Santa Sede para Radio Televisión María de Argentina y Caracol Radio de Colombia, ha destacado la relevancia del perfil del pontífice en el escenario internacional y el impacto político y social de sus discursos.

"Es un hombre más silencioso pero que no se queda callado, no genera problemas, pero arregla los que hay; demuestra una continuidad con un estilo cauto y tranquilo, un pontífice que viene a unir lazos pero que también se reunirá con las víctimas de abusos sexuales".

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En este mismo espacio de trabajo de la Puerta del Sol se encuentra Eva Castillero, redactora de Radio Aragón, quien afronta con ilusión el desafío de trasladar a los oyentes de la comunidad aragonesa todos los detalles de la estancia papal en España.

El recinto cuenta con un balcón para transmisiones en directo, conectividad garantizada de alta densidad y zonas de descanso en la Real Casa de Postas, donde los redactores pueden degustar productos gastronómicos típicos de la región. EFE

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