Espana agencias

Unos 2.400 profesionales de 30 países están acreditados para cubrir el viaje del papa

Guardar
Google icon

Madrid, 6 jun (EFE).- El Centro Internacional de Prensa, situado en la Real Casa de Correos de la madrileña Puerta del Sol, ha iniciado esta mañana su actividad con un despliegue de decenas de periodistas encargados de la cobertura informativa de la histórica visita del papa León XIV a España.

Unos 2.400 profesionales de la información procedentes de 30 países cuentan con acreditación oficial para realizar el seguimiento del viaje pontificio, un evento de impacto internacional que mantendrá la atención mediática sobre la capital de España desde hoy hasta el próximo 9 de junio.

PUBLICIDAD

La expectación es máxima entre los comunicadores, quienes disponen en estas instalaciones de más de 3.600 metros cuadrados, 700 puestos de trabajo y 40 pantallas led para ofrecer la señal institucional de los actos en los que participe León XIV durante su estancia en España.

La periodista venezolana María Sánchez, representante de la televisión TRV, Radio Auténtica y El Periodiquito de Venezuela, ha expresado su satisfacción por formar parte del despliegue informativo.

PUBLICIDAD

"Estoy contentísima de estar aquí. Me parece una experiencia enriquecedora e increíble tener esta magnífica oportunidad", ha indicado Sánchez.

Las opiniones sobre el perfil de León XIV destacan la relevancia del pontífice en el actual escenario internacional, un aspecto en el cual los analistas vaticanistas coinciden al señalar el profundo impacto político, social y espiritual que sus decisiones y discursos generan en la sociedad civil.

Néstor Pongutá, veterano cronista con una experiencia de veinticinco años en la información de la Santa Sede para Radio Televisión María de Argentina y Caracol Radio de Colombia, ha destacado la relevancia del perfil del pontífice en el escenario internacional y el impacto político y social de sus discursos.

"Es un hombre más silencioso pero que no se queda callado, no genera problemas, pero arregla los que hay; demuestra una continuidad con un estilo cauto y tranquilo, un pontífice que viene a unir lazos pero que también se reunirá con las víctimas de abusos sexuales".

En este mismo espacio de trabajo de la Puerta del Sol se encuentra Eva Castillero, redactora de Radio Aragón, quien afronta con ilusión el desafío de trasladar a los oyentes de la comunidad aragonesa todos los detalles de la estancia papal en España.

El recinto cuenta con un balcón para transmisiones en directo, conectividad garantizada de alta densidad y zonas de descanso en la Real Casa de Postas, donde los redactores pueden degustar productos gastronómicos típicos de la región. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Torres ve "dramático" que el PP deje en manos de Vox los derechos de menores y mujeres

Infobae

Dr. Olea: La exposición a tóxicos es causa evitable de enfermedades cada vez más tempranas

Infobae

El Govern pregunta a Feijóo si su alternativa en financiación es fastidiar a Cataluña

Infobae

A prisión uno de los seis detenidos por apuñalar a un joven de 25 años en Málaga

Infobae

La familia real recibe al papa en el Palacio Real en la ceremonia de bienvenida

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La seguridad del papa León XIV en sus viajes: el acompañamiento de la Guardia Suiza, sus viajes en avión o el despliegue policial

La seguridad del papa León XIV en sus viajes: el acompañamiento de la Guardia Suiza, sus viajes en avión o el despliegue policial

Europa trata de hacerse hueco en las negociaciones de Estados Unidos e Irán mientras pide a sus miembros “más buques” para la misión de paz

Pedro Sánchez y la Iglesia, una relación en un momento “óptimo” antes de la visita de León XIV: ocho años de negociaciones, acuerdos y alguna asignatura pendiente

Cortes de tráfico este sábado 6 de junio por la visita del papa León XIV a Madrid: calles cerradas y alternativas en metro o autobús

Extremadura impulsa el Instituto Internacional del Mestizaje en un acto junto a Nacho Cano: “Ni América ni México serían hoy lo que son sin Hernán Cortés”

ECONOMÍA

Perfumes, calzado o neumáticos: los productos que marcan el comercio entre España y el Vaticano

Perfumes, calzado o neumáticos: los productos que marcan el comercio entre España y el Vaticano

El perfil que alimenta el alquiler de temporada: nómadas digitales, estudiantes y ‘expats’ tensionan aún más el acceso a la vivienda

La Comunidad de Madrid abre el plazo para apuntarse al sorteo de 50 viviendas de alquiler social: con garaje y trastero y desde 700 euros

Baleares es la comunidad donde más viviendas se compran, en Valencia se venden y Madrid arrasa en alquiler

Se vende un hospital de 1947 por 1 euro en Alemania: estos son los requisitos para acceder a la oferta

DEPORTES

Las armas de Riquelme y los contraataques de Florentino elevan la lucha electoral por la presidencia del Real Madrid

Las armas de Riquelme y los contraataques de Florentino elevan la lucha electoral por la presidencia del Real Madrid

El agente de Klopp desmiente a Riquelme y descarta el interés de entrenar al Real Madrid: “No tiene ambiciones de trabajar como entrenador en un club”

España golea 4-0 a Inglaterra y depende de sí misma para clasificar al Mundial 2027

Enrique Riquelme propone a Klopp como opción para el banquillo del Real Madrid si gana las elecciones

El voto por correo, la papeleta silenciosa que puede decidir al futuro presidente del Real Madrid