Los bomberos siguen trabajando en el incendio ya controlado de la nave de Honda

Barcelona, 6 jun (EFE).- Los bomberos de la Generalitat siguen trabajando este sábado en el incendio, ya controlado, que afecta desde ayer a la nave de 20.000 metros cuadrados que Honda tiene en la localidad de Santa Perpètua de la Mogoda (Barcelona), que ha colapsado parcialmente.

El incendio comenzó ayer poco antes de las tres de la tarde, por causas que se investigan, en la nave que la empresa Honda tiene en el polígono industrial Torre del Rector, en la que se almacenaban unas mil motos de esa marca y de Montesa.

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El fuego obligó a desalojar a unos 150 trabajadores y a confinar a los de otras empresas próximas, sin que se registrasen heridos en el suceso.

Los bomberos han indicado que durante toda la noche han trabajado en la zona con una decena de dotaciones para lograr extinguir totalmente el fuego, y que esta mañana concentran su labor en refrescar los restos de la nave afectada.

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El fuego ha quemado la edificación en la que la empresa tenía su centro logístico y en la que se almacenaba la mercancía preparada para su distribución, y no ha alcanzado a la zona de producción y tecnología. EFE