Espana agencias

Los bomberos siguen trabajando en el incendio ya controlado de la nave de Honda

Guardar
Google icon

Barcelona, 6 jun (EFE).- Los bomberos de la Generalitat siguen trabajando este sábado en el incendio, ya controlado, que afecta desde ayer a la nave de 20.000 metros cuadrados que Honda tiene en la localidad de Santa Perpètua de la Mogoda (Barcelona), que ha colapsado parcialmente.

El incendio comenzó ayer poco antes de las tres de la tarde, por causas que se investigan, en la nave que la empresa Honda tiene en el polígono industrial Torre del Rector, en la que se almacenaban unas mil motos de esa marca y de Montesa.

PUBLICIDAD

El fuego obligó a desalojar a unos 150 trabajadores y a confinar a los de otras empresas próximas, sin que se registrasen heridos en el suceso.

Los bomberos han indicado que durante toda la noche han trabajado en la zona con una decena de dotaciones para lograr extinguir totalmente el fuego, y que esta mañana concentran su labor en refrescar los restos de la nave afectada.

PUBLICIDAD

El fuego ha quemado la edificación en la que la empresa tenía su centro logístico y en la que se almacenaba la mercancía preparada para su distribución, y no ha alcanzado a la zona de producción y tecnología. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El papa asegura que va a seguir trabajando porque los abusos son una "llaga" aún abierta

Infobae

Duplantis regresa a Estocolmo en busca de otra actuación histórica

Infobae

Madrid espera la llegada del papa desde primera hora de la mañana

Infobae

Con Alemania ya en el Mundial, siete selecciones lucharán por el billete directo

Infobae

Attaoui y Dani Arce, únicos españoles en Estocolmo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La seguridad del papa León XIV en sus viajes: el acompañamiento de la Guardia Suiza, sus viajes en avión o el despliegue policial

La seguridad del papa León XIV en sus viajes: el acompañamiento de la Guardia Suiza, sus viajes en avión o el despliegue policial

Europa trata de hacerse hueco en las negociaciones de Estados Unidos e Irán mientras pide a sus miembros “más buques” para la misión de paz

Pedro Sánchez y la Iglesia, una relación en un momento “óptimo” antes de la visita de León XIV: ocho años de negociaciones, acuerdos y alguna asignatura pendiente

Cortes de tráfico este sábado 6 de junio por la visita del papa León XIV a Madrid: calles cerradas y alternativas en metro o autobús

Extremadura impulsa el Instituto Internacional del Mestizaje en un acto junto a Nacho Cano: “Ni América ni México serían hoy lo que son sin Hernán Cortés”

ECONOMÍA

El perfil que alimenta el alquiler de temporada: nómadas digitales, estudiantes y ‘expats’ tensionan aún más el acceso a la vivienda

El perfil que alimenta el alquiler de temporada: nómadas digitales, estudiantes y ‘expats’ tensionan aún más el acceso a la vivienda

La Comunidad de Madrid abre el plazo para apuntarse al sorteo de 50 viviendas de alquiler social: con garaje y trastero y desde 700 euros

Baleares es la comunidad donde más viviendas se compran, en Valencia se venden y Madrid arrasa en alquiler

Se vende un hospital de 1947 por 1 euro en Alemania: estos son los requisitos para acceder a la oferta

Se buscan pastores para proteger a las ovejas de los osos: sueldo de 2.000 euros y una jornada de 20 días al mes

DEPORTES

Las armas de Riquelme y los contraataques de Florentino elevan la lucha electoral por la presidencia del Real Madrid

Las armas de Riquelme y los contraataques de Florentino elevan la lucha electoral por la presidencia del Real Madrid

El agente de Klopp desmiente a Riquelme y descarta el interés de entrenar al Real Madrid: “No tiene ambiciones de trabajar como entrenador en un club”

España golea 4-0 a Inglaterra y depende de sí misma para clasificar al Mundial 2027

Enrique Riquelme propone a Klopp como opción para el banquillo del Real Madrid si gana las elecciones

El voto por correo, la papeleta silenciosa que puede decidir al futuro presidente del Real Madrid