Huelva recuerda a David Cordón, fallecido en Adamuz, dando su nombre a campo fútbol playa

Huelva, 6 jun (EFE).- Huelva rindió este sábado un homenaje póstumo a David Cordón Cano, leyenda de la selección española de fútbol playa que falleció el pasado enero en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), al bautizar con su nombre el campo de esta modalidad deportiva en la ciudad andaluza.

La familia de Cordón, acompañada por representantes del Ayuntamiento de Huelva, descubrieron la placa que da nombre a estas instalaciones de fútbol playa, ubicadas en la barriada de Pérez Cubillas, en un emotivo acto que reunió a familiares y amigos del homenajeado, y a representantes del deporte, la sanidad y la sociedad onubenses.

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Con este reconocimiento, Huelva rinde un tributo definitivo a una de las figuras más sobresalientes de la historia del deporte local, trágicamente fallecido el pasado 18 de enero a los 50 años en el accidente ferroviario de Adamuz, en el que perdieron la vida 46 personas, 29 de ellas naturales de la provincia onubense, y 126 resultaron heridas.

Manuel Cordón, hermano de David y portavoz de la familia, afirmó, emocionado, que para ellos "es algo mágico que las instalaciones donde se practica el deporte de su vida lleven su nombre" y destacó que, por "casualidades de la vida", están ubicadas donde ambos se criaron y le dieron "por primera vez patadas a un balón".

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"A cuarenta metros de este campo de fútbol playa, mi hermano David correteaba y jugaba como el niño feliz que siempre fue”, añadió, en un emotivo acto en el que la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, transmitió en nombre de todo el Ayuntamiento y de la ciudadanía onubense un mensaje de "aliento, respeto y memoria eterna" para la familia.

“Hay noticias que congelan el alma de una ciudad, y el trágico accidente de Adamuz nos dejó una de esas heridas que tardarán mucho tiempo en cicatrizar”, manifestó Miranda.

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Agregó que hacen este homenaje para "celebrar la vida de un onubense excepcional, involucrado al máximo con todo lo que tuviera que ver con Huelva", como el Recreativo, el fútbol playa, la sanidad y su Semana Santa, especialmente a su Hermandad de las Tres Caídas, en un barrio del Polvorín que se quedó "huérfano sin uno de sus hermanos”.

Con la selección española de fútbol playa, David Cordón formó parte de una generación de oro y alcanzó hitos como los campeonatos de Europa de 2001 y 2004, el subcampeonato del mundo en 2003 y el galardón al Mejor Jugador de la Euroliga 2004.

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Su pérdida conmocionó al deporte nacional, que le dedicó sentidos homenajes por parte de entidades como la Real Federación Española de Fútbol, el Getafe o el Real Club Recreativo de Huelva, aunque, más allá de sus éxitos sobre la arena, en este acto se ha resaltado la huella imborrable que dejó en la ciudad por su vocación de servicio público.

El deportista ejercía como enfermero en el Hospital Juan Ramón Jiménez, era delegado del sindicato de enfermería SATSE y destacó siempre por su compañerismo y defensa de la profesión.

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Su legado humano y deportivo continúa muy vivo a través de su hijo, el futbolista David Cordón Mancha 'Davinchi'. Exjugador del 'Decano' en la temporada 2024-25, se ha consolidado esta temporada como una de las grandes promesas de Primera División en las filas del Getafe, con el que ha logrado la clasificación para la 'Conference League'. EFE

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