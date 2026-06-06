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Controles antidopaje de FIFA a cuatro jugadores de la selección española

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Redacción deportes, 6 jun (EFE).- Cuatro jugadores de la selección española fueron sometidos este sábado a sendos controles antidopaje por parte de FIFA en el hotel de concentración de la expedición en la ciudad estadounidense de Chattanooga, según informó el equipo nacional, que no reveló los nombres de los cuatro futbolistas.

En la primera jornada de entrenamientos en su campo base en el estado de Tennessee para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, se llevaron a cabo también los citados cuatro controles antidopaje para el torneo intercontinental, en el que España debutará el próximo 15 de junio frente a Cabo Verde en Atlanta.

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El pasado 2 de junio, en la concentración en la Ciudad del Fútbol de la localidad madrileña de Las Rozas, doce jugadores de la selección española también fueron sometidos a controles antidopaje fuera de competición por parte de la Comisión Española de Lucha Antidopaje (CELAD). EFE

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