Feijóo da bienvenida a León XIV y subraya la necesidad de "referencias morales" en España

Madrid, 6 jun (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dado la bienvenida a León XIV tras su aterrizaje en la capital, y ha subrayado que "el mundo y la España de hoy necesitan referencias morales" y el papa es una de ellas.

"Su voz no clama en el desierto: se escucha y ofrece esperanza", ha escrito Núñez Feijóo en un mensaje en la red social X, donde ha destacado que "millones de españoles reciben con gran ilusión esta visita".

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El avión de la compañía Ita Airways en el que viaja el papa León XIV ha aterrizado a las 10:12 horas en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas para iniciar su primera visita apostólica a España hasta el 12 de junio que, además de la capital, también le llevará a Barcelona y a las Islas Canarias.

La visita de seis días a España que este sábado emprende Robert Prevost, y que tiene como lema "Alzad la mirada", se produce quince años después de la última visita de un papa, cuando Benedicto XVI estuvo en la capital con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud en 2011. EFE

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