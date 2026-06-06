Díez Antxustegi (PNV): No hicimos presidente a Feijóo en 2023 y no lo vamos a hacer ahora

Ribabellosa (Álava), 6 jun (EFE).- El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, ante la posibilidad de Alberto Núñez Feijóo presente una moción de censura, ha afirmado que "no le hicimos presidente en 2023, no lo hemos hecho ahora, y no lo vamos a hacer, ¡que quede claro!".

El PNV ha celebrado este sábado en Ribabellosa (Álava) un encuentro con afiliados y cargos de la comarca, en el que Díez Antxustegi ha agregado: "Que tengan una cosa clara: nosotros, ni con la corrupción ni con el fascismo; nosotros con Euskadi, con las clases medias, con la gente que se levanta para trabajar por la mañana, con los que utilizan los servicios públicos".

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Después de criticar la corrupción y el auge de los extremismos, ha insistido en la moderación y en alejarse del ruido para obrar en materias tan importantes como la vivienda, la economía o la salud.

Por su parte, la presidenta del PNV en Álava, Jone Berriozabal, también ha mostrado preocupación "ante la deriva populista de un discurso político cada vez más hostil y oportunista: Mientras otros piensan en las próximas elecciones, nosotros pensamos en solucionar las problemáticas de hoy. "Frente al populismo y la polarización, ofrecemos trabajo serio y constante". EFE

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