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David Almansa, desde el hospital a la 'pole position' en Hungría

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 6 jun (EFE).- El español David Almansa (KTM) ha pasado directamente de la habitación del hospital de Elche a su segunda 'pole position' al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de Hungría de Moto3, este sábado en el circuito de Balaton Park.

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Tras sufrir una infección que le impidió disputar la carrera de Italia, David Almansa, que suma la quinta 'pole position' de su carrera deportiva, salió del hospital de Elche directamente para viajar a Hungría, en donde ha sido el más rápido, con un tiempo de 1:45.686, por delante de los también españoles Máximo Quiles (KTM) y Brian Uriarte (KTM).

Estaba claro que Brian Uriarte, vencedor en Italia, no quería quedarse fuera de las mejores posiciones de la formación de salida y a las primeras de cambio ya se puso al frente de la tabla de tiempos con un registro de 1:46.232, por delante de Jesús Ríos (Honda), Adrián Cruces (KTM) y el malasio Hakim Danish (KTM).

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Apenas tres vueltas necesitó Uriarte para comandar la primera clasificación y a pesar de tener casi toda la tanda por delante, ya se hizo muy complicado batir su registro, aunque por detrás el neozelandés Cormac Buchanan (KTM), que se cayó y pudo continuar en pista al no pararse el motor de su moto, desbancó al malasio Hakim Danish, que intentó recuperar la posición en su última vuelta, aunque sin éxito.

Así, pasaron a la segunda clasificación un contundente Brian Uriarte, que en Italia pasó por el mismo 'purgatorio' y acabó ganando la carrera, junto a Jesús Ríos, Cormac Buchanan y Adrián Cruces.

Ya en la segunda clasificación y en la primera vuelta lanzada de todos los pilotos, el finlandés Rico Salmela (KTM) se convirtió en la primera referencia al rodar en 1:46.740, mientras que el italiano Guido Pini (Honda) se iba por los suelos en la curva diecisiete.

No tardó mucho en saltar a la palestra David Almansa, completamente recuperado de su infección en Italia, que se puso líder con un tiempo de 1:45.956, seguido a poco más de tres décimas de segundo por el líder del mundial, Máximo Quiles, que no tardó en situarse líder.

Quiles rodó en 1:45.750, pero su posición le duró muy poco, pues por detrás Almansa volvió a rebajar el mejor tiempo de la clasificación con un registro de 1:45.686, con Brian Uriarte en el tercer puesto.

Al final, la primera línea acabó siendo íntegramente española, con David Almansa en 'pole' por delante de Máximo Quiles y de Brian Uriarte, en la segunda línea se situaron el hispano argentino Valentín Perrone (KTM), Jesús Ríos y Rico Salmela, con Marco Morelli (KTM), Adrián Cruce y Vea Pratama en la tercera línea. EFE

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