Sergi García: "Como equipo visitante nos quitamos un poquito esa presión"

A Coruña, 6 jun (EFE).- Sergi García, base del Movistar Estudiantes, otorgó este sábado, después de vencer al Oviedo Baloncesto, el papel de favorito al Básquet Coruña por jugar en su casa el decisivo encuentro por el ascenso a la ACB.
“Sabemos el rival que es Coruña y que juega en su casa. Será un partido muy difícil, pero estamos preparados para ello y creo que tenemos las suficientes herramientas para sacarlo adelante. Nosotros como equipo visitante nos quitamos un poquito esa presión”, manifestó en rueda de prensa.
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En este sentido, el balear dijo que “de momento” no han preparado nada porque estaban centrados en el “exigente” duelo que tenían con Oviedo, pero él confía en su plantilla porque “aquí no hace falta que brille un jugador porque todos tenemos la capacidad de ser importantes”.
“Estoy muy contento por haber pasado a la final. Hemos tenido un inicio un poco irregular, pero nos hemos sobrepuesto a todas esas adversidades y, poco a poco, hemos ido poniendo nuestro nivel físico. Eso nos ha permitido distanciarnos y luego aguantar el resultado. Pero sabíamos que íbamos a tener que sufrir hasta el final”, sentenció. EFE
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