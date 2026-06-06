4-3. El Barça doblega a un combativo Movistar Inter y se adelanta en la semifinal

Barcelona, 6 jun (EFE).- El Barça se impuso este sábado a un combativo Movistar Inter (4-3), que nunca le perdió la cara al partido incluso tras verse 3-0 por detrás, para firmar un sufrido triunfo y adelantarse en la semifinal de las eliminatorias por el título de la Primera División de fútbol sala.

El conjunto interista tuvo opciones hasta el final e incluso rozó la prórroga con un remate al larguero en los últimos compases, pero el equipo dirigido por Javi Rodríguez, sin ser superior en el juego pero sí más eficaz, logró resistir el empuje visitante y se queda a un paso de la final.

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El segundo encuentro de la eliminatoria se disputará el próximo martes (21:00 horas) en Torrejón de Ardoz (Madrid), donde el Inter buscará igualar la serie y el Barça, certificar el billete a la final y a la próxima edición de la 'Champions'.

Había mucho en juego y ambos equipos lo entendieron desde el pitido inicial. Sin renunciar a sus señas de identidad, el Barça buscó imponer su juego asociativo y de combinación, mientras que el Movistar Inter apostó por la verticalidad, con ataques de pocos toques para plantarse ante un Dídac que se multiplicaba para rechazar todo el peligro.

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Precisamente desde ese juego directo, y también aprovechando pérdidas impropias del conjunto catalán, el equipo de Alberto Riquer estuvo cerca de golpear primero. Bartolomé y Cecilio se toparon con la madera en dos acciones que evidenciaban el sufrimiento de un Barça al que solo mantenía en pie un inspirado portero catalán.

Sin embargo, cuando el empate sin goles parecía el mejor negocio posible para el conjunto azulgrana al descanso, llegó el giro inesperado. Jesús Herrero erró en la salida de balón y entregó la posesión directamente al argentino Luciano Gauna, que no desaprovechó el regalo y definió con sangre fría en el mano a mano para enviar al Barça a vestuarios con ventaja (0-1).

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El impulso anímico del 0-1 permitió al Barça castigar al Inter en apenas unos minutos. Dos robos derivaron en dos zarpazos casi consecutivos: primero Martel, que amagó ante Pirata antes de cruzar el balón ante Jesús Herrero, y después Pito, que resolvió con una delicada vaselina para firmar el 3-0 y abrir una brecha que parecía definitiva.

Pero el Movistar Inter se negó a rendirse. Pese a la ausencia de su máximo goleador, Javi Mínguez, que permaneció en el banquillo sin disputar un solo minuto, el conjunto de Alberto Riquer encontró argumentos para reaccionar. Cecilio logró superar el muro de Dídac, y poco después Raúl Gómez, con un disparo raso y cruzado, devolvió la incertidumbre al encuentro (3-2).

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Cuando el partido parecía volver a abrirse del todo, el Barça respondió desde la pizarra. Una acción perfectamente elaborada terminó con Catela apareciendo al segundo palo para empujar a placer el 4-2. Sin embargo, el Inter, ya con juego de cinco, aprovechó un error en la salida azulgrana para que Pirata redujera distancias a falta de dos minutos (4-3).

El asedio final rozó la prórroga: incluso el Inter estrelló un balón en el larguero en los últimos compases. Pero el Barça resistió y terminó cerrando un triunfo agónico que le permite tomar ventaja en la semifinal.

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- Ficha técnica

4 - Barça: Dídac; Antonio, Touré, Matheus, Pito (1), -cinco inicial-, Joao Victor, Catela (1), Martel (1), González, Erick, Fits, Gauna (1) y Feixas (p.s).

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3 - Movistar Inter: Herrero; Raya, Cecilio (1), Bartolomé, Barona, -cinco inicial-, Gómez (1), Harrison, Mínguez, Pani, Rubio, Pirata (1), Gonzalo, Colón y García (p.s).

Goles: 1-0, min.19: Luciano Gauna. 2-0, min.21: Eric Martel. 3-0, min.22: Pito. 3-1, min.24: Cecilio. 3-2, min.25: Raúl Gómez. 4-2, min.30: Catela. 4-3, min.38: Pirata.

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Árbitros: Borja Darriba, Rubén Ferrero e Iván López. Mostraron tarjeta amarilla a Matheus (min.4), Mamadou Touré (min.30), Luciano Gauna (min.32), Fits (min.34), Antonio (min.35) por parte del Barça, y a Jesús Herrero (min.8), Harrison (min.8), Rául Gómez (min.8), Bartolomé (min.32), Javi Mínguez (min.36) por parte del Movistar Inter.

Incidencias: Primer partido de la semifinal del 'play-off' por el título de la Primera División disputado en el Palau Blaugrana (Barcelona) ante 2.317 espectadores. EFE

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avm/sab