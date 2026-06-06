4-0. Paraguay golea a Nicaragua, pero la lesión de Enciso empaña el festejo

Asunción, 5 jun (EFE).- La selección paraguaya de fútbol goleó este viernes por 4-0 a Nicaragua en su último partido de preparación antes de viajar a la Copa del Mundo, a la que regresa después de 16 años de ausencia, pero la celebración se vio empañada por la lesión del atacante Julio Enciso, uno de los futbolistas más destacados de la Albirroja.

El equipo que dirige el argentino Gustavo Alfaro se puso en ventaja apenas a los 17 minutos, cuando Alejandro Romero Gamarra transformó en gol y a lo 'Panenka' un penalti sancionado sobre Tony Sanabria.

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La ventaja creció en el minuto 41 gracias a un potente remate dentro del área de Miguel Almirón que dejó sin opciones al guardameta nicaragüense Adonis Pineda, que con su actuación esta noche evitó un marcador más abultado.

Pero los goles de la primera mitad quedaron opacados por la lesión de Enciso, conocido como ‘La Joya’ y la mayor esperanza de gol de Paraguay en la Copa del Mundo.

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Las alarmas saltaron a los 25 minutos cuando el jugador del Racing de Estrasburgo abandonó el campo entre lágrimas y con evidentes gestos de dolor en su pierna derecha.

En su lugar, Alfaro hizo ingresar al brasileño naturalizado Mauricio Magalhães Prado.

En el complemento, el seleccionador paraguayo hizo 10 cambios, algo que ya había adelantado antes del choque y que no estaba relacionado con precauciones adicionales tras la lesión de Enciso.

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Y así, Matías Galarza anotó la tercera diana al aprovechar un remate en la fracción 61 y solo 5 minutos después el joven Alexandro Maidana puso cifras definitivas al rematar con fuerza dentro del área.

El resultado y el funcionamiento del equipo dejaron satisfechos a los fanáticos y al propio Alfaro, que sin embargo acabó más preocupado por el estado de salud de ‘La Joya’.

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La Albirroja debutará en la Copa del Mundo este 12 de junio ante Estados Unidos, uno de los anfitriones.

Una semana después, se verá las caras con Turquía, ganadora de la repesca europea, y el día 25 cerrará la fase de grupos ante Australia.

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Paraguay: Roberto ‘Gatito’ Fernández (min.46, Orlando Gill); Juan Cáceres (min.46, Gustavo Velázquez), Gustavo Gómez (min.46, Fabián Balbuena), Omar Alderete (min.46, José Canale), Junior Alonso (min.46, Alexandro Maidana); Andrés Cubas (min.46, Matías Galarza), Alejandro Gamarra (min.46, Ramón Sosa), Diego Gómez (min.46, Braian Ojeda); Julio Enciso (mín.25, Mauricio Magalhães Prado), Miguel Almirón (min.46, Gustavo Caballero), Tony Sanabria (min.46, Álex Arce).

Seleccionador: Gustavo Alfaro.

Nicaragua: Adonis Pineda; Joab Gutiérrez, Justing Cano, Evert Martínez, Anyelo Velásquez (min.64, Leyner Moses); Yefferson Rivera, Jason Coronel (min.55, Amadeus Zamora), Jacob Montes (min.84, Osmin Salinas), Jonathan Moncada (min.63, Efraín Mejía); Raheem Cole y Jorge García (min.46, Ariagner Smith).

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Seleccionador: Juan Cruz Real.

Goles: 1-0: min.17, Alejandro Romero Gamarra, de penalti. 2-0: min.41, Miguel Almirón. 3-0: min.61, Matías Galarza. 4-0: min.66, Alexandro Maidana.

Árbitro: El argentino Maximiliano Ramírez, quien amonestó al nicaragüense Joab Gutiérrez.

Incidencias: partido jugado a casa llena en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, la capital de Paraguay. EFE

(foto)