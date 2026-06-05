Zarrías denuncia que la UCO le incautó documentos de clientes en el registro a su despacho

Madrid, 5 jun (EFE).- El exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías ha reiterado al juez su petición para que le devuelva los documentos que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incautó la semana pasada en el registro a su despacho, que incluían expedientes de sus clientes que, según denuncia, no están relacionados con la causa.

La defensa del también exdirigente socialista, ahora abogado en ejercicio, denunció hace días que los agentes de la UCO se llevaron toda la documentación que guardaba en el registro a su despacho, incluidos expedientes de sus clientes, que estarían protegidos por el secreto profesional y el derecho de defensa.

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que le ha imputado en el marco de una presunta trama para desbaratar actuaciones policiales y judiciales contra el PSOE y el Gobierno, convocó esta semana una comparecencia en la que citó al abogado de Zarrías y a agentes de la UCO.

En ella, se instó a la defensa a que precisase qué expedientes no estaban relacionados con la investigación y estarían protegidos por el secreto profesional, si bien el abogado insistió en que debe ser la UCO quien expulse aquella documentación ajena a la causa y pidió que se la devolviesen.

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Por el momento, el juez Pedraz ha decidido mantener toda la documentación incautada en el seno de la causa al considerar que no está relacionada con la labor de Zarrías como abogado y que podría tener relación con los hechos investigados, según ha adelantado este viernes la Cadena Ser y confirman a EFE fuentes jurídicas.

No obstante, el abogado del exdirigente andaluz ha vuelto a formular una petición para que le devuelvan los efectos.

La investigación que dirige el juez Pedraz, donde también están imputados el exdirigente del PSOE Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez, apunta a que Zarrías pudo haber prestado su sociedad "como vehículo" para articular pagos a esta última.

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El juez sospecha que Santos Cerdán habría acordado abonar 4.000 euros al mes a Leire Díez (Pedraz sostiene que llegó a percibir cuatro) presuntamente con cargo a los fondos del PSOE y con "el presumible concierto" de la gerente socialista Ana María Fuentes.

En el registro practicado la semana pasada a Zarrías, los agentes encontraron un total de 19.850 euros. En el salón, en un bolso de color negro, había "tres fajos unidos con gomas", que contenían 200 billetes de 50 euros, 200 billetes de 20 euros y 105 billetes de 20 euros. En una habitación, dentro de un sobre de una entidad bancaria que estaba en una bolsa, había 75 billetes de 50 euros.

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La Guardia Civil incautó varios dispositivos electrónicos, entre ellos dos móviles, varios ordenadores y una serie de lápices de memoria. "PSOE (naranja, chat whatsapp Leire)" o "Color azul (bolsa informe Gibraltar" son dos de los 'pendrives' que la UCO refiere en su acta.

También intervinieron los agentes numerosa documentación, como una "carpeta roja (PSOE) con documentos".EFE