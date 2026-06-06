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Muere un hombre tras ser rescatado del mar en una playa de Peñíscola (Castellón)

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Madrid, 6 jun (EFE).- Un hombre ha fallecido en la madrugada de este viernes en una playa de Peñíscola (Castellón) tras sufrir "problemas" cuando se encontraba en el agua, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

A la llegada de los efectivos al lugar, la víctima ya había sido sacada del mar y se encontraba sobre unas rocas. Los bomberos procedieron a evacuarla de urgencia hasta la calzada, ha detallado el Consorcio en su cuenta de la red social X.

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Tras comprobar su estado, los efectivos iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de los servicios sanitarios, que continuaron con los intentos de reanimación.

Pese a los esfuerzos realizados por los equipos de emergencia, finalmente se confirmó el fallecimiento del hombre. EFE

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