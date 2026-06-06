Karl-Anthony Towns: "Ha sido una señal. Mi mamá está aquí conmigo"

San Antonio (EE.UU.), 5 jun (EFE).- El dominicano Karl-Anthony Towns afirmó este viernes, tras ganar el segundo partido de las Finales de la NBA en San Antonio, que le rezó a su fallecida madre antes del último tiro fallado por Victor Wembanyama: "Lo tomo como una señal, está aquí conmigo".

"Es increíble: cuando atraviesas la vida y pierdes a uno de tus padres, siempre estás buscando señales. Yo aceptaré cualquier señal que pueda recibir. Le recé a mi mamá antes de esa posesión", dijo Towns en declaraciones a pie de pista.

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"Un gran jugador (Wembanyama) tuvo un gran tiro, simplemente no entró. Eso es gran defensa. Crédito a Mitch (Robinson), crédito a nuestro equipo. Pero yo lo tomo como una señal. Mi mamá está aquí conmigo, y la aprecio muchísimo", añadió.

Los Knicks ganaron por 104-105 y se pusieron 2-0 en las Finales de la NBA después que Wembanyama tuviera en sus manos la victoria de los Spurs sobre la bocina.

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"Sobre esa última jugada, era simple: teníamos que pararlo. No lo habíamos logrado en todo el cuarto", explicó Towns.

"Habíamos construimos una ventaja, jugamos duro, y eso es algo que hemos hecho muy bien en estos 'playoff': sacar ventaja y mantenerla. Hoy ellos reaccionaron y se dieron una oportunidad de ganar, pero la garra, la resiliencia… Nueva York respondió", añadió el dominicano.

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Las Finales entre Knicks y Spurs se trasladan ahora a Nueva York para el tercer y cuarto partidos en el Madison Square Garden. EFE

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