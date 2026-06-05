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Unai Sordo pide "bastantes explicaciones" al PSOE por los casos de corrupción pero rechaza un adelanto electoral

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El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha asegurado este viernes que el PSOE ya no se puede ocultar y "tiene que dar bastantes explicaciones", pues, de lo contrario, se puede instaurar la idea de "desafección ante lo institucional".

Así lo ha manifestado el líder sindical en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, en la que ha admitido "la gravedad de algunos de los hechos que están encima de la mesa" --en referencia a los presuntos casos de corrupción que rodean al PSOE-- y ha pedido que se trasladen "al terreno probatorio" para que la Justicia haga "lo que tenga que hacer".

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No obstante, ha criticado algunas acusaciones que señalan a los socialistas, como el caso de presuntas irregularidades en la adjudicación de la plaza del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas en Badajoz, sobre lo cual ha aseverado que es "bastante poco sostenible" y que "cuanto antes concluya mejor".

Dicho esto, ha lamentado que los diferentes casos de presunta corrupción pueden crear la sensación en las personas de que "todo es igual de que nada vale para nada", así como un sentimiento de desafección "con la cosa pública" en un momento en el que considera que es necesario "reforzar los institucional, lo público y al Gobierno".

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Asimismo, ha agregado que es "partidario de que no se pudieran adelantar las elecciones", ya que cree que esa posibilidad puede "generar incentivos bastante perversos en la gestión de tiempos electorales". A pesar de ello, cree que, de cambiarse el gobierno antes de lo previsto, debería hacerse con una moción de censura.

NO LIDERARÁ LA IZQUIERDA ALTERNATIVA EN 2027

En otro orden de cosas, ha negado que vaya a liderar el espacio en la izquierda alternativa, dado que ahora mismo su compromiso es finalizar su tercer "y último mandato" al frente las CCOO.

Sobre este espacio a la izquierda del PSOE, ha pedido que se "tome una dimensión mucho más emocional que la pura defensa de un Estado del bienestar" y ha deslizado que será mejor cuanto más previsible sea.

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