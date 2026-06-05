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Carmen Calvo desea "verdad" e "imparcialidad" ante los casos judiciales sobre supuesta corrupción

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La exvicepresidenta del Gobierno con Pedro Sánchez y presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha deseado "verdad" e "imparcialidad" ante los casos judiciales sobre supuesta corrupción que se están dando en el país.

Así, Calvo ha dicho que ve esta situación con "dos deseos", que son que la justicia averigüe la "verdad siempre, de todo y en todos los casos" y que los procesos se desarrollen con "imparcialidad".

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"Una verdad acreditada y fundamentada para que estemos tranquilos de que conocemos la verdad de las cosas, incluso de las cosas que no nos gustan, que nos producen rechazo profundo, y que se actúe con imparcialidad, con imparcialidad para todos", ha reseñado.

Carmen Calvo ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios con motivo de su presencia en el Ayuntamiento de Mérida, donde ha pronunciado la conferencia 'Consejo de Estado y democracia'.

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INSISTE EN QUE "EL IMPERIO DE LA LEY ESTÁ POR ENCIMA DE TODOS"

En este sentido, Calvo ha valorado que el principio fundamental de la democracia es que "el imperio de la ley está por encima de todos", que las leyes "se aplican de manera igual" y todos los ciudadanos responden "de igual manera".

"Así que, verdad e imparcialidad. Es lo que yo pienso que nos puede dar mucha tranquilidad a cualquiera de nosotros, desde luego a mí, siendo situaciones verdaderamente, absolutamente rechazables. Los cargos públicos tienen que ser limpios. Para quienes entendemos la vida pública con ética, todo esto es muy poco aceptable", ha incidido.

Por ello, ha vuelto a insistir en los conceptos de "verdad e imparcialidad" para que los ciudadanos sepan en todos los casos, "afecten a quién le afecten", qué ha ocurrido.

Por lo demás, Calvo ha incidido en que la "vida tiene que seguir funcionando" porque a lo que se deben dedicar los cargos públicos es a ofrecer "mejores oportunidades de vida para todo el mundo", pero, de forma especial, a quienes tienen "más necesidad de que el Estado los ampare, de que el Estado signifique solidaridad, fraternidad, que para eso es para los que vivimos en convivencia. Así que, desánimo no, justicia sí".

Preguntada sobre si cree que el Gobierno puede seguir en pie con esta situación, Carmen Calvo ha asegurado que es un asunto del que no se puede pronunciar al ser presidenta del Consejo de Estado.

Así, ha sostenido que en esas "controversias políticas" no puede entrar por razones del cargo que ocupa, pero, en cualquier caso, ha reconocido que la corrupción existe aunque la diferencia es cómo se afronta o cómo se intenta responder ante ella.

"Sobre todo cómo tratamos de trasladarle a los hombres y a las mujeres más jóvenes de este país, que son los que se tienen que hacer alcaldes, alcaldesas, presidentas del Gobierno, ministras, políticos que tienen que sacar adelante el país, que la política hay que reivindicarla porque la política es la que saca adelante el interés general de un país", ha dicho.

Así, aunque esto sea "muy duro", Calvo ha señalado que "ahí tienen que estar ellos, cada quien en las ideas que quiera, pero tirando del carro de un grandísimo país como es este".

"Cuántas veces nos lo dicen cuando salimos fuera y cuánto trabajo nos cuesta a veces a nosotros reconocérnoslo. Somos una de las 20 mejores democracias del mundo, la 12 potencia económica del mundo. Lo hemos hecho en 48 años nada más que llevamos de Constitución", ha recalcado.

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