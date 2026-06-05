Morientes, sin favorito, dice que debería haber elecciones en el Madrid "cada 3 o 4 años"

Madrid, 5 jun (EFE).- El exfutbolista Fernando Morientes, ganador de tres Ligas de Campeones con el Real Madrid, entre muchos otros títulos, afirmó este viernes que debería haber comicios en el club blanco "cada 3 o 4 años" y reconoció que aún no tiene un favorito para ser elegido presidente.

En el marco de un evento publicitario, 'El Moro' fue cuestionado sobre la actualidad de la selección española, habida cuenta de su participación en los Mundiales de 1998 y 2002 y la Eurocopa 2004 con La Roja, y sobre las elecciones que tendrán lugar el domingo 7 de junio en uno de los clubes en los que militó en su carrera deportiva.

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"Debería haber elecciones cada 3 o 4 años", indicó el exfutbolista de, entre otros, Real Madrid, Valencia, Zaragoza, Liverpool y Mónaco, al tiempo que se mostró expectante sobre el desenlace de los comicios.

"Si yo fuera socio, esperaría hasta el sábado por la noche para decidirme", declaró el extremeño, quien no se decantó por ninguno de los dos candidatos: los empresarios Florentino Pérez, vigente mandatario, y Enrique Riquelme.

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Las últimas elecciones con más de un candidato a la presidencia del Real Madrid tuvieron lugar en 2006, tras la dimisión de Pérez al final de su primer mandato al frente de la entidad (2000-2006). Su segundo período presidencial comenzó en 2009 y se extiende hasta la actualidad.

Morientes fue consultado sobre el posible fichaje del noruego Erling Haaland, que fue anunciado por la candidatura de Riquelme y después desmentido por su actual club, el Manchester City inglés, y el entorno del delantero internacional.

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"Los grandes jugadores siempre siempre conectan bien, sólo hay que hay que delimitarles sus funciones dentro del campo. Erling Haaland se tendría tendría que adaptar al Madrid y no del Madrid a Erling", subrayó.

Morientes jugó en el Real Madrid entre 1997 y 2003, cuando se marchó cedido al Mónaco antes de retornar a la disciplina merengue en la temporada 2004-2005. Con el conjunto madridista ganó dos títulos de Liga, tres de Supercopas española, tres de Liga de Campeones, una Supercopa europea y una Copa Intercontinental. EFE

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