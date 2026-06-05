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La selección española ya vuela a Estados Unidos

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Santiago de Compostela, 5 jun (EFE).- La selección española, que anoche empató ante Irak (1-1) en el estadio Riazor, abandonó Galicia desde el aeropuerto Rosalía de Castro de Santiago, con destino Nashville (Estados Unidos), para desplazarse posteriormente a Chattanooga, donde quedará concentrada durante la fase de grupos del Mundial 2026.

Pasadas las diez y media de la mañana de este viernes partió la delegación española, que encabezada por el presidente de la Real Federación Española, Rafael Louzán, se fotografió a pie de pista con el Airbus A350-Next que la aerolínea Iberia ha personalizado con motivo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que comienza el 11 de junio.

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Con el logo “Despega un equipo. Vuela un país” bien visible, la compañía ha querido mostrar su apoyo a la vigente campeona de Europa.

Un apoyo que los jugadores también han recibido de los muchos aficionados que se han acercado al aeropuerto para fotografiarse con los jugadores. Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri o Rodri fueron algunos de los internacionales más reclamados.

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No obstante, fue Borja Iglesias el jugador que más se paró con los seguidores que le pedían una foto o un autógrafo, hasta el punto de que el delantero del Celta tuvo que ser escoltado por las fuerzas de seguridad porque sus compañeros le estaban esperando para la foto oficial.

La anécdota la protagonizó el portero del Athletic Unai Simón, quien no dudó en sacarse una foto con unas chicas que iban a celebrar una despedida de soltera a Málaga.

España iniciará su andadura en el Mundial 2026 el próximo 15 de junio, contra Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Estados Unidos), ciudad donde también disputará su segundo partido del Grupo H ante Arabia Saudí. Antes de eso, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente disputará un último amistoso, el lunes 8 contra Perú, en Puebla (México). EFE

dmg/og

(foto) (vídeo)

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