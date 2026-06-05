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El Supremo vuelve a rechazar poner en libertad a Koldo García, a la espera de la sentencia

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Madrid, 5 jun (EFE).- El Tribunal Supremo ha rechazado de nuevo poner en libertad al exasesor ministerial Koldo García al desestimar el recurso de súplica interpuesto por éste, que deberá esperar en prisión provisional la sentencia del juicio sobre presuntos amaños en contratos de mascarillas a cambio de mordidas.

Koldo García, que fue juzgado en el Alto Tribunal junto al exministro José Luis Ábalos y el comisionista Víctor de Aldama, está en prisión preventiva por riesgo de fuga desde el pasado mes de noviembre, junto al extitular de Transportes.

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En un auto adoptado el pasado 27 de mayo, los magistrados de la Sala de lo Penal han ratificado la decisión que tomaron ya el pasado 7 de mayo, al entender que las quejas que presentó Koldo García no desvirtúan las alusiones al riesgo de fuga, derivado de la gravedad de los hechos, y ahora ante la cercanía de la "inmediata sentencia definitiva".

También rechazan los magistrados la alegación de discriminación hecha por Koldo García respecto a Víctor de Aldama, que está en libertad, al entender que "no responde a la realidad de los hechos" porque cada encausado tiene un comportamiento procesal distinto "que implica un distinto tratamiento", puesto que el comisionista optó por colaborar con la Justicia.

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No cabe un nuevo recurso de Koldo García contra la decisión tomada por el Tribunal Supremo, que también interesaron la Fiscalía y la acusación popular.

Koldo García espera desde principios de mayo la sentencia del juicio de las mascarillas, en la que enfrenta una petición de 19 años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía y 30 por parte de la acusación popular que coordina.

Fue juzgado junto al exministro Ábalos y al comisionista Víctor de Aldama, que enfrentan peticiones de 24 años de cárcel y de 7 por parte del Ministerio Público. EFE

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