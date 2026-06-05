La ONG Al Quds rechaza las "acusaciones infundadas" de su vinculación con Hamás y el FPLP

Málaga, 5 jun (EFE).- La asociación Al Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe ha rechazado este viernes las "acusaciones infundadas, sin ninguna base, ni prueba material, jurídica, administrativa, ni registro bancario que las sustente" que la vinculan con Hamás y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).

Al Quds, con sede en Málaga, se ha referido en un comunicado a las noticias sobre un informe del gobierno israelí que la acusan, junto a otras tres ONG españolas, de canalizar fondos directa o indirectamente a Hamás y el FPLP.

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La asociación ha recordado que tiene "más de veinticinco años de historia y más de cincuenta proyectos de cooperación internacional al desarrollo financiados por ayuntamientos, la Diputación de Málaga o la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo, todos ellos escrupulosamente justificados económicamente".

Además, se encuentra inscrita en los registros correspondientes, por lo que está "obligada a estrictos controles de transparencia y rendición de cuentas, publicando anualmente su informe económico y acogida al Plan General Contable para Entidades No Lucrativas"

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Desde su fundación, Al Quds "no trabaja con contrapartes locales gubernamentales, partidos políticos u organizaciones religiosas", ha subrayado.

"Todas nuestras contrapartes son organizaciones de la sociedad civil palestina, respetuosas con la legislación internacional, la igualdad de género y los derechos humanos", señala el comunicado.

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Al Quds, "al igual que sus contrapartes, reclama una solución del conflicto apostando por estrategias de lucha desde la no violencia, el estricto cumplimiento del derecho internacional, el Derecho Internacional Humanitario y las resoluciones de Naciones Unidas".

Por ello, una de sus contrapartes "prioritarias" es el Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR), "una organización sin ánimo de lucro, independiente y no gubernamental con sede en Gaza, que investiga y denuncia violaciones de derechos humanos en todo el Estado Palestino Ocupado (tanto por Israel como por la Autoridad Nacional Palestina)".

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Fundado en 1995 tras los acuerdos de Oslo, el PCHR tiene por objetivo "la protección de la población palestina, el respeto al derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas, abogando por el Estado de Derecho frente a la impunidad y coopera con organizaciones palestinas e israelíes como BTselem o Addallah".

Ha recordado que el director del PCHR "es el abogado Raji Sourani, Premio Robert F. Kennedy a los Derechos Humanos, Premio de Derechos Humanos de la República Francesa y premio nobel alternativo de la paz y los Derechos Humanos por la Fundación Right Livelyhood.

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Sourani "ha presentado numerosas denuncias contra dirigentes israelíes ante la Corte Penal Internacional y forma parte del equipo legal de Sudáfrica que lleva la denuncia de Israel por genocidio en la Corte Internacional de Justicia", ha resaltado Al Quds.

Las acusaciones hacia Sourani "no son más que falacias ante la gravedad de los procesos abiertos en los tribunales por genocidio y crímenes contra la humanidad".

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"Por esta misma razón, Israel bombardeó varias veces su casa en Gaza intentando asesinarlo, justo antes de que Naciones Unidas lograra su salida para que pudiese seguir trabajando con los organismos internacionales", ha asegurado la asociación malagueña. EFE