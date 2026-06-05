La mujer hallada muerta por arma de fuego en Málaga fue asesinada por su pareja

Málaga, 5 jun (EFE).- La mujer de 51 años hallada muerta por arma de fuego este viernes en una vivienda de Málaga fue asesinada presuntamente por su pareja en un caso de violencia machista, ha informado la Policía Nacional.

En la vivienda donde se ha hallado el cadáver de la mujer, situada en la barriada de La Palma de Málaga, también se ha encontrado muerto un hombre de 56 años. EFE

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