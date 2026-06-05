Espana agencias

Evitan la fuga de un preso que se había subido al tejado de la prisión de Algeciras

Guardar
Google icon

Algeciras (Cádiz), 5 jun (EFE).- La Guardia Civil y funcionarios del centro penitenciario de Algeciras (Cádiz) han evitado la fuga de un preso de 22 años que, aprovechando su salida al patio, escaló por las ventanas y se subió al tejado.

En una nota de prensa, la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras explica que el intento de fuga se produjo en la tarde de este jueves.

PUBLICIDAD

Se detectó cuando unos funcionarios de la prisión vieron en el tejado de un módulo lo que parecía ser la figura de una persona.

Por ello se ordenó un conteo extraordinario de los presos de todo el centro y se comprobó que faltaba un interno en enfermería.

Este, que se encontraba en régimen de prisión preventiva por presuntos delitos de resistencia grave y atentado contra agentes de la autoridad, había aprovechado su salida al patio para escalar por las ventanas para acceder al tejado.

PUBLICIDAD

Se activó entonces el protocolo penitenciario de seguridad, por lo que se paralizaron todas las actividades del centro penitenciario y todos los internos regresaron a sus módulos.

Se coordinó una actuación conjunta entre Guardia Civil y la dirección del centro penitenciario, tras lo que cinco patrullas de la Comandancia de Algeciras se desplegaron por el perímetro exterior del recinto penitenciario.

Además una dotación del equipo PEGASO de la Guardia Civil monitorizó los tejados mediante el uso de drones de vigilancia.

El recluso, que consiguió evadir varios sectores de seguridad antes de su detención, fue localizado tras casi dos horas de búsqueda, cuando su presencia hizo saltar una alarma en uno de los vallados exteriores controlados por la Guardia Civil.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias por un supuesto delito de quebrantamiento de condena en grado de tentativa.

"La rápida respuesta policial en el establecimiento del dispositivo y la coordinación entre Instituciones Penitenciarias y Guardia Civil a la hora de ejecutar los protocolos de seguridad, fueron determinantes para evitar la fuga y son el resultado de la colaboración mutua que entre ambas instituciones se mantiene desde hace años en aras de la seguridad pública", subraya el instituto armado en una nota de prensa. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Diputación de Álava prohíbe los campamentos de Bernedo y sanciona a la organización

Infobae

La mujer hallada muerta por arma de fuego en Málaga fue asesinada por su pareja

Infobae

El Supremo ampara que Óscar Puente criticase a un periodista porque éste entró al debate

Infobae

Asociaciones de guardias civiles piden depurar responsabilidades por el caso Leire

Infobae

El ingreso mínimo vital llega a 862.859 hogares en mayo, un 20,5 % más que hace un año

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marlaska confía en que los encuentros de la directora de la Guardia Civil con Leire Díez no están “relacionados con la trama”

Marlaska confía en que los encuentros de la directora de la Guardia Civil con Leire Díez no están “relacionados con la trama”

La Audiencia de Barcelona revoca la extinción de la pensión de alimentos y obliga a una madre a seguir pagando a su hijo mayor de edad

Un informe de Letonia advierte de la “guerra legal” que Rusia prepara contra Europa a través de campañas de desinformación o batallas judiciales

Francia realiza los primeros disparos anti-drones desde un helicóptero H225M Caracal y suma nuevas capacidades a su defensa aérea

Leire Díez quería “purgar” a los mandos de la UCO que investigaban al PSOE buscando pruebas de que estaban a sueldo de Repsol

ECONOMÍA

El negocio de los estudiantes internacionales: más de un millón de matriculados y un impacto económico de 8.300 millones de euros

El negocio de los estudiantes internacionales: más de un millón de matriculados y un impacto económico de 8.300 millones de euros

La propiedad entre jóvenes se desploma 24 puntos desde 2008: solo el 40% tiene casa propia

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

ACS de Florentino Pérez vs. Grupo Cox de Enrique Riquelme: dos modelos empresariales a la sombra del Real Madrid

La ministra de Vivienda pone bajo la lupa al alcalde de Madrid: investigará licitaciones de suelo público para construir viviendas privadas

DEPORTES

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

Florentino Pérez confirma el interés por Dumfries y revela que ofrecerá al menos 150 millones por otro jugador

La lista de Arabia Saudita para el Mundial 2026: los ‘Halcones Verdes’ quieren volver a sorprender al mundo

Iker Casillas se suma al proyecto de Enrique Riquelme: el exportero tendrá un puesto en la directiva del Real Madrid si ganan en las elecciones

Lista de convocados de Suiza para el Mundial 2026: Xhaka y caras conocidas de LaLiga encabezan la expedición