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El 'Vasco' Aguirre asegura que México viene en ascenso, a una semana del Mundial

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Toluca (México), 4 jun (EFE).- El seleccionador de México, Javier Aguirre, aseguró hoy que su equipo viene en ascenso y llegará en un buen momento a la Copa Mundial, en la que debutará el próximo 11 de junio contra Sudáfrica.

"Llevamos preparándonos 20-22 meses; hubo contratiempos en el camino con 12 lesionados a la vez, pero más allá del resultado de hoy, venimos en ascenso, con buen ánimo y físicamente bien", dijo el 'Vasco' en una rueda de prensa, luego de una goleada por 5-1 a Serbia en un amistoso.

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En Toluca, México pasó por encima de un rival con mala defensa, que hizo dos autogoles, y fue acosado la mayor parte del tiempo.

Aguirre calificó de 'pendejada' el error de los defensas Jesús Gallardo y Johan Vásquez que puso a Serbia delante con un gol de Peter Stanic en el minuto 19, pero elogió la recuperación de ellos y del resto del equipo, que pronto le dio la vuelta al partido.

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"Se equivocaron, se dieron la mano y adelante", comentó el estratega al referirse a la seguridad que ofrecieron los dos jugadores a partir de su error.

Al referirse a su debut en el Mundial ante los sudafricanos, el estratega confesó tener bien estudiado al rival, pero dijo no tener la alineación titular porque cualquiera de sus 26 jugadores tiene calidad para salir a la cancha en una semana.

Es una idea poco creíble porque el equipo tiene a varias figuras inamovibles, como los defensas centrales Johan Vásquez y César Montes; el lateral izquierdo Jesús Gallardo y el delantero Raúl Jiménez, y parecen seguros en la alineación el guardameta Raúl Rangel, el centrocampista Erik Lira y el delantero Julián Quiñones.

Aguirre celebró tener un abanico de posibilidades, con figuras capaces de alinear en diferentes posiciones, lo que, según señaló, le da tranquilidad.

"Tengo varias posibilidades, pareja de centrales, dos laterales derechos, dos izquierdos, pivotes, contenciones, de todo. Veremos de aquí a la semana que viene cómo vamos; no tengo desconfianza en uno u otro, todos están igualados, uno con unas características; otros con otras. Para mi juicio puede jugar cualquiera", insistió.

El técnico minimizó la goleada a Serbia, al decir que más que el triunfo por amplio margen, le importó el funcionamiento y quedó contento con el fútbol desplegado por sus figuras.

A partir de mañana, México se concentrará en su campamento en las afueras de la Ciudad de México, donde concluirá la preparación del duelo con Sudáfrica en la inauguración del Mundial, en el estadio Azteca.

Después, en los otros partidos de su grupo, México enfrentará a Corea, el 18 de junio en Guadalajara; y a la República Checa, el 24 de junio, en el Azteca.EFE

(fotos)

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