Se reincorporan los medios aéreos al incendio en Alosno (Huelva)

Huelva, 5 jun (EFE).- El Plan Infoca ha reincorporado medios aéreos al incendio forestal declarado este jueves en un paraje del termino municipal de Alosno (Huelva), que permanece activo después de toda la noche de trabajo sobre el terreno.

Según ha informado el Plan Infoca, desde las 08:00 horas se están incorporando progresivamente un helicóptero semipesado y dos aviones de carga en tierra.

Por tierra trabajan seis grupos de bomberos forestales, una Brigads de Incendios Forestales (BRICA), cinco técnicos de Operaciones, un técnico de extinción, un técnico de supervisión y un encargado.

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Todos ellos apoyados por siete autobombas, una nodriza y un búldocer, que también se sumara a las tareas de extinción.

Se mantiene activada una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), un repetidor móvil y la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF).

El incendio se declaró a las 18.50 horas y se movilizaron hasta ocho medios aéreos: helicóptero pesado, uno semipesado y uno ligero, dos aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y un avión de coordinación, que se retiraron al ocaso.

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Por tierra, el dispositivo estuvo formado por seis grupos de bomberos forestales, tres Brigadas de Incendios Forestales (BRICA), cuatro técnicos de Operaciones, un técnico de Extinción y seis autobombas y una nodriza. EFE

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