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Una muestra fotográfica para ponerse en la piel del refugiado: ¿Y si nos pasa a nosotros?

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Laura López

Madrid, 5 jun (EFE).- Una exposición fotográfica promovida por la ONG Rescate en Madrid invita al público a ponerse en la piel de las personas que se ven obligadas a abandonar su lugar de origen para buscar una vida mejor en otro país y lanza la siguiente pregunta: "¿Y si nos pasa a nosotros?".

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Es el planteamiento de 'En su piel, Miradas por la integración', una muestra de 44 imágenes tomadas por 9 fotógrafos de renombre, disponible en Casa de América del 6 al 13 de junio, que propone un "recorrido emocional sobre el proceso migratorio" con motivo del Día del Refugiado, que se conmemora el próximo 20 de junio.

Así es como lo describe en una entrevista con EFE su comisario, el fotógrafo Samuel Aranda, que ha combinado para esta serie imágenes "convencionales" o de "formato más periodístico" con otras "más de autor", que tratan de romper con el estereotipo, muchas veces anclado en el fotoperiodismo, de contar "lo más duro de la inmigración", para mostrar también lo "emocional".

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La exhibición arranca con dos imágenes que conversan entre ellas y apelan a la memoria: Una de Xavier Miserachs en blanco y negro que retrata a tres andaluces que abandonan su tierra para ir a Cataluña en busca de oportunidades en los años 60 y otra, más reciente, de Santi Palacios, de la crisis de refugiados a Idomeni (Grecia).

Imágenes tomadas tanto en países de origen como Etiopía (Juan Manuel Castro Prieto) o Túnez (Irene Zottola) como en lugares de frontera como la de Siria (Diego Ibarra), el Mediterráneo (Santi Palacios) -"la fosa común que ha construido Europa", en palabras de Aranda- o Ceuta y Melilla (Carmen Secanella) integran la muestra.

Pero también fotografías hechas en destino, en este caso España, como en Lleida (Carmen Secanella), Jaén (Sebastián Bruno) o en Albares (Guadalajara) (Irene Zottola), donde la ONG Rescate gestiona un centro de acogida.

Aranda ha comisionado la exposición con la mirada de quien también ha cubierto muchos conflictos y crisis migratorias en lugares como Yemen, Siria, Pakistán o Brasil para medios como 'The New York Times', 'Le Monde' o 'El País Semanal' con trabajos que le han valido, entre otros premios, la Foto del Año de World Press Photo en 2012.

"La mayor decepción que he tenido dentro del mundo del periodismo es darme cuenta muy rápido de que hay muertos de primera y de segunda", lamenta sobre su experiencia este profesional, quien precisa que, para los medios y la sociedad, el valor de las vidas fluctúa dependiendo de si son congoleñas, palestinas o americanas.

En cuanto al papel de su medio de trabajo en la actualidad y el futuro más próximo, Aranda vaticina una recuperación del papel de la fotografía profesional como "acta notarial" de lo sucedido.

El fotoperiodista cree que, hoy en día, con la expansión de las redes sociales y los avances frenéticos de la inteligencia artificial, "mucha gente duda de las imágenes", por lo que es probable que el "sello de autenticidad" que supone la autoría profesional en una fotografía vuelva a recobrar su valor.

El responsable de Alianzas de la ONG Rescate, Álvaro de Arenzana, ha explicado a EFE la elección de la entidad de usar la fotografía para acercar al público una "problemática muy compleja" y "muy politizada" con protagonistas que viven situaciones "verdaderamente dramáticas" al verse obligados a dejar sus países "sin un euro en el bolsillo" y, muchas veces, sin posibilidad de trabajar.

"Como sociedad, tenemos la obligación ayudarles para encontrar una segunda oportunidad", revindica este responsable de la oenegé.

La propia entidad ha sido testigo de cómo las comunidades donde gestionan sus centros para refugiados la acogida ha sido siempre "buena", aunque a veces hay quienes muestran "pequeñas reticencias".

"Con el tiempo han visto que son personas que lo que quieren es integrarse, que quieren aportar y, sobre todo, lo que quieren es salir adelante, entonces, con el tiempo, en aquellos lugares donde ha habido un poco de más de dudas acerca de estos centros, creo que, con el tiempo, se han disipado", celebra De Arenzana. EFE

(Foto) (Vídeo)

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