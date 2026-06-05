El Real Madrid, a sellar la remontada después de su holgado triunfo en Tenerife

Madrid, 5 jun (EFE).- El Real Madrid, como local en el Movistar Arena, se juega sus aspiraciones de seguir compitiendo por el único título que podría conseguir esta temporada, el de la Liga Endesa, en el tercer y definitivo partido de la serie de cuartos de final contra el La Laguna Tenerife.

El conjunto blanco cayó en el primer duelo, de forma sorpresiva, como anfitrión y eso provocó que estuviera contra las cuerdas en el segundo disputado en tierras canarias. Sin embargo, pese a la presión, mostró una de sus mejores versiones en lo que va de campaña y se impuso de forma contundente por 83-118.

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La victoria supuso la mayor anotación histórica del bando madridista en un choque de playoff del torneo, superando los 116 que logró en 1984 y en 1985, y la segunda sin prórrogas en lo que respecta a todos los participantes, solo por detrás de los 119 que convirtió el Barça en el año 1990.

El triunfo, más allá de igualar la serie y romper una racha de seis derrotas consecutivas en liga, sirvió también para seguir enchufando a algunos jugadores, especialmente a los pívots Ömer Yurtseven y Mady Sissoko, fichados recientemente para suplir las bajas de Walter Tavares, Alex Len y Usman Garuba y que acabaron con 22 y 9 puntos de valoración respectivamente.

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Además se vio una gran versión de Mario Hezonja, MVP de la fase regular y que en el primer duelo acabó con mal sabor de boca por fallar el tiro que le hubiera dado el triunfo a los suyos, y también del francés Theo Maledon, llamado a ser importante en lo que le reste de temporada a los suyos, quienes de imponerse en la capital de España se medirán al ganador del UCAM Murcia-Barça.

Así las cosas, y recuperado el factor cancha que había perdido, el Real Madrid tratará de cerrar a favor el cara a cara y con ello de hacer buenos los precedentes que dicen que en 34 de las 45 eliminatorias de cuartos de final al mejor de tres partidos que llegaron al último duelo la victoria final fue para el que acabó por encima en la temporada regular. EFE

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