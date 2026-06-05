El PP cita a la directora de la Guardia Civil en el Senado: "No debe seguir en su puesto ni un segundo más"

El PP ha movilizado este viernes el Senado para forzar la comparecencia de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, después de que la UCO revelara una reunión con la exmilitante socialista Leire Díez. Los 'populares' intentarán que acuda a la Cámara Alta la próxima semana.

"Una convocatoria a la que esperamos que Mercedes González no venga como directora de la Guardia Civil porque no debe seguir en su puesto ni un segundo más", señalan fuentes del PP a Europa Press después de que la UCO revelara en un informe que Leire Díez se vio varias veces con la directora de la Guardia Civil para que iniciara "actuaciones administrativas" contra los agentes investigadores.

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Para ello, los 'populares' han hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para convocar de manera urgente una reunión de la Mesa de la Comisión de Interior con el objetivo de fijar la fecha de esta comparecencia.

El PP justifica esta comparecencia en que la directora de la Guardia Civil debe "rendir cuentas" sobre las "diferentes versiones" que ha dado el Gobierno y la propia Mercedes González.

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"Ferraz y Moncloa organizaron una delincuencia de Estado para intentar extorsionar a los que investigan la corrupción del sanchismo y su brazo ejecutor, Leire Díez, mantuvo reuniones con la directora de la Guardia Civil. Su situación es insostenible", sentencia el PP.