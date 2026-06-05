El lehendakari, único presidente autonómico ausente en el Palacio Real con el papa

Madrid, 5 jun (EFE).- El lehendakari, Imanol Pradales, será el único presidente de comunidad autónoma que no asistirá este sábado a la recepción de bienvenida al papa León XIV en el Palacio Real de Madrid, junto a los reyes, la princesa y la infanta.

Los distintos gobiernos autonómicos, consultados por EFE, han confirmado la presencia de sus presidentes, salvo el vasco, que recuerda que Pradales sí estará el día 11 en Las Palmas de Gran Canaria, cuando el papa llegue a las islas en la última etapa de su primer viaje a España.

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El lehendakari, que saludó al papa el pasado 13 de mayo durante la audiencia general celebrada en el Vaticano, viajará a Canarias invitado por el presiente del archipiélago, Fernando Clavijo, con quien ha unido fuerzas para pedir un plan integral de gestión estatal en materia migratoria.

Pero, como hizo en 1982 el entonces lehendakari Carlos Garaikoetxea con la visita del papa Juan Pablo II al Palacio Real, Pradales no estará en la recepción de Madrid.

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Los presidentes autonómicos también estaban invitados el lunes al Congreso, donde por primera vez un papa pronunciará un discurso, pero la mayoría ha declinado asistir.

Entre quienes sí han confirmado están el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el asturiano Adrián Barbón, ambos socialistas.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, tiene previsto participar el domingo en la misa que el papa oficiará en la Plaza de Cibeles. EFE