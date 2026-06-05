El Barcelona empezará la pretemporada el 13 de julio y hará una estadía en Inglaterra

Barcelona, 5 jun (EFE).- El Barcelona empezará la pretemporada el 13 de julio con las habituales revisiones médicas y hará una estadía en las instalaciones de St George's Park, en Inglaterra, del 27 de julio al 3 de agosto, según ha informado este viernes el club.

De este modo, el conjunto azulgrana, que aún no ha anunciado ningún amistoso, alternará la Ciudad Deportiva Joan Gamper con la sede habitual de las concentraciones de la selección inglesa, donde ya realizó dos estadías de pretemporada en los veranos de 2014 y de 2016.

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Por primera vez desde 2021, en plena pandemia, el Barça preparará la temporada en un lugar tranquilo de Europa, del estilo de las recordadas estancias en Papendahl (Países Bajos) durante los años del 'Dream Team' de Johan Cruyff.

Los planes del entrenador Hansi Flick estarán condicionados este verano por el Mundial que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

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El conjunto azulgrana contribuirá a la cita con 16 futbolistas: Lamine Yamal, Eric Garcia, Pedri, Gavi, Cubarsí, Olmo, Ferran y Joan Garcia (España), Raphinha (Brasil), Kounde (Francia), De Jong (Países Bajos), Gordon y Rashford (Inglaterra), Araujo (Uruguay), Cancelo (Portugal) y el delantero del filial Hamza Abdelkarim (Egipto).

Tras viajar a Estados Unidos en tres veranos consecutivos, de 2022 a 2024, el Barcelona se desplazó la pasada pretemporada a Japón y Corea del Sur, una gira accidentada que empezó con un día de retraso por el incumplimiento contractual del promotor de uno de los partidos amistosos, algo que no gustó al técnico Hansi Flick.

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Además, el entrenador alemán podrá trabajar en unas condiciones climatológicas más favorables y en una ubicación que facilitará la incorporación de los futbolistas que hayan participado en el Mundial. EFE