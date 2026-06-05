Educación cifra en un 8,89 % el seguimiento del paro en toda Cataluña que cierra el ciclo

Barcelona, 5 jun (EFE).- El paro en toda Cataluña que cierra el ciclo de movilizaciones y que mantienen convocado este viernes Ustec, CGT e Intersindical tras ganar el 'no' en su consulta sobre el preacuerdo del pasado viernes está teniendo un seguimiento del 8,89 %, según datos aún provisionales del Departamento de Educación.

La conselleria ha facilitado este porcentaje tras recabar datos del 31 % de los centros educativos con personal llamado a la huelga dentro del actual calendario de protestas, que finaliza este viernes tras 17 jornadas de huelga, incluyendo tres paros en toda Cataluña, dos movilizaciones del 0-3 y 12 acciones territorializadas más.

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Por la mañana, un grupo de docentes en huelga han ocupado durante una hora el vestíbulo de los servicios territoriales del Departamento de Educación del Barcelonès, situados en el Passeig de la Zona Franca, pidiendo la dimisión de la consellera Esther Niubó y reclamando que convoque a los sindicatos en el comité de huelga.

Una manifestación de docentes ha cortado también la N-150 en Barberà del Vallès y en la AP-7, entre Montmeló y Montornès del Vallès o en la C-33, entre Parets del Vallès y Mollet de Vallès, en Barcelona, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT), y hacia las 10:30 horas han iniciado el corte en la Ronda Litoral.

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Niubó tiene previsto reunirse esta mañana con CC.OO. y UGT (firmantes del acuerdo de marzo) y con Aspepc (quien dio luz verde al preacuerdo y lo validó en una consulta propia), mientras que Ustec, que se ha retirado del pacto tras el 'no' en su consulta, ha declinado asistir al encuentro para acudir a la huelga. EFE