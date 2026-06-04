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Villagrán ve la Copa como una "oportunidad" para reforzar al Nava antes de la fase final

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Segovia, 4 jun (EFE).- El entrenador del Viveros Herol Nava, Carlos Villagrán, aseguró que la participación de su equipo en la fase final de la Copa del Rey de balonmano, que para el equipo segoviano comienza frente al Rebi Cuenca, debe servir para reforzar al grupo con vistas a la eliminatoria por la permanencia contra el Agustinos Alicante.

El técnico reconoció que la derrota en la última jornada liguera ante el Recoletas Atlético Valladolid fue "dolorosa y dura" porque el objetivo era lograr la permanencia directa, pero destacó la capacidad de reacción de sus jugadores tras los momentos más difíciles de la campaña, “porque el equipo tiene una capacidad increíble de reponerse y de volver a focalizar todo el esfuerzo en el objetivo que tenemos por delante", señaló.

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Villagrán no consideró que el torneo copero suponga una preocupación añadida, al disputarse pocos días antes de la eliminatoria por la permanencia, sino una fuente de motivación para una plantilla que ha encontrado en esta competición algunos de sus mejores momentos de la temporada.

"Nuestra trayectoria en la liga no puede empañar en nada que el Balonmano Nava esté en una Final a Ocho porque hemos estado muchísimos años luchando por ello", afirmó. A su juicio, aunque la cercanía de la eliminatoria desluce el acontecimiento, la presencia entre los ocho mejores equipos del torneo representa "un premio" para el club, la afición y la localidad.

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Respecto al duelo copero frente al Rebi Cuenca, advirtió de la dificultad que entraña medirse a un rival "muy fuerte y muy potente", aunque insistió en que el encuentro permitirá evaluar el estado anímico y competitivo del grupo antes de afrontar la eliminatoria decisiva por la permanencia.

El entrenador avanzó que no habrá una dosificación específica de efectivos, pero sí una búsqueda de minutos para jugadores que han tenido menos protagonismo durante las últimas semanas, “porque nuestro hándicap de los cinco jugadores no seleccionables nos obliga a hacer varios descartes, y el resto de jugadores deberá hacer un esfuerzo extra”.

Pese a que la permanencia concentra la mayor parte de la atención del club, Villagrán reconoció la dimensión histórica de la participación en la Final a Ocho que, para su equipo, "es un sueño, es algo increíble", afirmó tras recordar los años en los que Nava competía en categorías inferiores y recibía a equipos de la élite en las eliminatorias coperas.

El técnico concluyó que la presencia en Alicante supone un motivo de orgullo para toda la entidad, aunque subrayó que el principal objetivo sigue siendo conservar la plaza en la Liga Asobal. "No se nos pasa otra cosa por la cabeza que la permanencia", sentenció. EFE

jmm/mr/cmm

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