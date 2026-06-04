Sumar pide que la justicia investigue todo y llegue hasta el final en el caso Leire Díez

Madrid, 4 jun (EFE).- La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha reclamado este jueves a los jueces y a los tribunales que hagan su trabajo e investiguen todo lo relacionado con el caso Leire para llegar "hasta el final" y poder así esclarecer todo lo que ha ocurrido.

Así lo asegurado en una entrevista en TVE recogida por EFE, al ser preguntada sobre los detalles que aparecen en el sumario del caso Leire Díez, relacionados con una supuesta trama para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra el Gobierno y el PSOE.

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"Lo que queremos es que los jueces y los tribunales puedan hacer su trabajo, que se llegue hasta el final, y que se investigue todo por el lado que corresponde a la justicia", ha dicho.

Ha recordado que Sumar ha exigido al PSOE que se den explicaciones "al más alto nivel" y que, fruto de ello, han conseguido que el presidente Pedro Sánchez vaya a comparecer en el Congreso para hablar de "los múltiples casos" que ha salido últimamente.

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Dicho esto, la portavoz de Sumar ha dejado caer que están "sorprendidas" de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "tenga clarísimo quien es 'the one' cuando aún no sabe quien es 'M. Rajoy", en referencia al apunte que aparecía en los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Sobre si cree que puede haber una maniobra para echar del poder al Gobierno de coalición, ha contestado: "Hay una derecha y una ultraderecha que está utilizando todos los medios a su disposición para intentar desestabilizar" el Ejecutivo.

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Y para avalar su tesis, ha recordado las palabras del expresidente del Gobierno José María Aznar, en las que decía que quien puede hacer que haga, lo que ha considerado una "llamada a la acción que, sin duda (...), están ejerciendo continuamente", ha opinado. EFE