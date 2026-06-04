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Arranca el trámite para prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años

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Madrid, 4 jun (EFE).- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha lanzado a consulta pública el anteproyecto de ley para regular las bebidas energéticas y prohibir su venta a menores de 16 años, con el objetivo de que "se convierta en ley cuanto antes", ha anunciado el ministro Pablo Bustinduy.

Durante su intervención en el acto por el 25 Aniversario de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), el responsable de Consumo ha explicado que se ha iniciado este jueves el trámite del anteproyecto de ley que busca limitar los riesgos que el consumo de estas bebidas puede provocar a los niños, niñas y adolescentes, en línea con la normativa en vigor en otros países europeos y algunas comunidades autónomas.

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Bustinduy ha incidido en que la consulta pública permitirá que ciudadanía y colectivos afectados puedan hacer aportaciones a la futura norma para regular el acceso de menores de edad a bebidas con alto contenido en cafeína y su publicidad.

"Vamos a insistir las veces que haga falta hasta que esto sea ley, la obligación democrática de garantizar entornos saludables y seguros para la infancia y la adolescencia", ha señalado el ministro en referencia una reciente iniciativa parlamentaria rechazada en este sentido.

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"Hoy se ha abierto la consulta pública y vamos a ir todo lo rápido que podamos para asegurar que sea ley cuanto antes", ha insistido.

De esta forma, este departamento arranca el proceso del anteproyecto de ley que busca limitar los riesgos que el consumo de estas bebidas puede provocar a los niños, niñas y adolescentes, en línea con la normativa en vigor en otros países europeos y algunas comunidades autónomas.

Casi el 40 % de los adolescentes toma bebidas energéticas, según la encuesta ESTUDES que elabora el Ministerio de Sanidad, y un 15 % de ellos mezcla las bebidas energéticas con alcohol, una práctica que multiplica los riesgos para la salud.

A través de esta consulta, el Ministerio recabará la opinión sobre los problemas que se pretenden solucionar, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas.

Consumo anunció su intención de prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años, una prohibición que se ampliaría hasta los 18 años en el caso de que contengan más de 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros.

Esta regulación servirá además para complementar el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, que ya está en vigor y que recogía la prohibición de la venta de bebidas energéticas en los centros escolares de todo el país.

La propuesta de Consumo se sustenta en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos científicos como la propia AESAN que advierten de que un consumo excesivo de cafeína puede provocar efectos fisiológicos no deseados como alteración del sueño, efectos psicológicos, alteración del comportamiento o trastornos cardiovasculares.

Así mismo, la ingesta regular de bebidas energéticas también se ha asociado a sobredosis de cafeína, hipertensión, pérdida de masa ósea y osteoporosis, entre otras patologías.

La iniciativa va en línea con las medidas que están adoptando diferentes países europeos como Alemania, Noruega, Letonia, Polonia, Hungría o Lituania; así como con normativa ya aprobada o tramitándose en España por algunos gobiernos autonómicos como el de la Xunta de Galicia y el del Principado de Asturias.

Bustinduy ha recalcado que esta medida cuenta con un "amplio apoyo social", tal y como muestra el último barómetro sobre publicidad de alimentos y bebidas energéticas de la AESAN, según el cual, nueve de cada diez personas en España está de acuerdo con esta prohibición. EFE

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