Detenido en Tenerife uno de los principales implicados en la estafa piramidal de OmegaPro

Santa Cruz de Tenerife, 4 jun (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en Tenerife a uno de los principales implicados en la presunta estafa piramidal de OmegaPro, investigada por el FBI de Estados Unidos por un fraude que habría alcanzado los 650 millones de dólares a inversores de distintos países.

Según ha informado este jueves el instituto armado, el arrestado, que ejerció como director de la entidad internacional, fue localizado en un hotel de la isla gracias a los controles que se realizan para detectar a personas reclamadas por la justicia con órdenes internacionales de detención en vigor.

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La investigación atribuye a OmegaPro la captación de clientes mediante una campaña publicitaria en la que participaron conocidos futbolistas internacionales y en la que se prometían elevadas rentabilidades a través de supuestos paquetes de inversión.

La Guardia Civil señala que el sistema permitió atraer a miles de inversores y que la organización llegó a protagonizar una de las mayores estafas piramidales conocidas.

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Tras confirmar la identidad y situación judicial del reclamado, agentes del Puesto Principal de Guía de Isora establecieron un dispositivo que culminó con su detención y puesta a disposición de la autoridad judicial competente.

El juzgado decretó su ingreso en prisión provisional a la espera de su puesta a disposición del órgano judicial reclamante.

La Guardia Civil destaca que este tipo de actuaciones contribuyen al cumplimiento de las resoluciones judiciales internacionales y al refuerzo de la seguridad ciudadana. EFE

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