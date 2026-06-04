Vidorreta: “Han hecho un excelente partido”

La Laguna, 4 jun (EFE).- Txus Vidorreta, entrenador de la Laguna Tenerife, felicitó al Real Madrid tras el abultado triunfo blanco en el segundo partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga Endesa "porque han hecho un excelente encuentro”.

“Ellos han respondido muy bien con los grandes jugadores y el gran entrenador que tienen para complicarnos, sobre todo en la segunda mitad”, dijo el técnico vasco, que añadió que después de jugar veinte minutos a un buen nivel, tenían "la sensación de repetir la hazaña del partido anterior".

PUBLICIDAD

"Pero en el tercer cuarto ellos abrieron diferencias y no fuimos capaces de volver al partido”, admitió en rueda de prensa.

Indicó que, pese a la diferencia que había al término del tercer cuarto, trataron de jugar "con los que estaban mejor, pero viendo que no logramos remontar, ya empezamos a pensar en el tercer partido”. EFE

PUBLICIDAD

1010081