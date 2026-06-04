Feijóo y líderes del PP felicitan a Dancausa, elegido presidente nacional de NNGG

(Actualiza la NA4472 con un nuevo titular y la reacción del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco)

Madrid, 4 jun (EFE).- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; y los presidentes de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; de Extremadura, María Guardiola, y de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, han felicitado al actual presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) de Madrid, Ignacio Dancausa, por su elección para presidir este organismo a nivel nacional.

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En este sentido, Feijóo ha expresado, a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X que "una juventud unida es la clave para una España fuerte".

"Ignacio, Antonio y Candela asumen el reto de liderar una generación que no puede perder más tiempo ante desafíos reales: Vivienda, Empleo, Familia, Salud mental", ha añadido.

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En la misma red social Díaz Ayuso ha señalado: "Nacimos en la defensa de una universidad pública libre y plural, y hoy los dos tenemos una gran responsabilidad. La tuya es servir a la juventud española en este momento. Confiamos en ti, Ignacio Dancausa. Enhorabuena y no cambies".

Guardiola también ha felicitado a Dancausa, y ha indicado que el Partido Popular necesita su "fuerza", "audacia" e "ideas" para lograr "el cambio que quiere España". También a través de X, ha remarcado que comienza "una nueva etapa" en Nuevas Generaciones, así como ha exclamado: "¡Vamos a por todas!".

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Mañueco, a su vez, ha resaltado que "cuando los jóvenes unen talento, compromiso y esfuerzo, no hay meta inalcanzable". Además, ha felicitado a los tres candidatos por asumir "desde la unidad, el liderazgo de la juventud española en Nuevas Generaciones".

Previamente, Dancausa, había difundido un vídeo en redes sociales donde anunciaba que aunaba su candidatura junto a la del presidente de NNGG de Murcia y diputado regional, Antonio Landáburu, y a la diputada en Les Corts Valencianes Candela Anglés, puesto que "la juventud española está unida y porque el socialismo siempre ha sido derrotado con el empuje de los jóvenes". EFE

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