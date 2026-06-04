Trabajadores de Servicios Sociales declaran este mes en el juicio contra la expareja de Juana Rivas

El juicio que se sigue en Italia contra Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas, por presunto maltrato físico y psicológico a sus hijos celebrará una nueva sesión el próximo 18 de junio para continuar con la ronda de testigos iniciada hace unos meses.

En esta ocasión está previsto que declaren ante el Tribunal Penal de Cagliari varios trabajadores de los Servicios Sociales de Carloforte, lugar donde reside el hijo pequeño de Juana Rivas junto a su padre.

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La sesión está fijada para las 11,30 horas, según han detallado a Europa Press fuentes del caso después de que el pasado 26 de marzo declararan en calidad de testigos dos psicólogas propuestas por la Fiscalía.

Una de ellas afirmó que el hijo pequeño, Daniel, le trasladó testimonios contradictorios y se retractó en un momento dado de las acusaciones contra su progenitor, aunque matizó que no recordaba demasiados detalles y carecía de elementos que le permitieran determinar qué era verdad o mentira de lo narrado por el menor en aquella época.

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La psicóloga que atendió al hijo mayor, Gabriel, por indicación del juzgado durante el tiempo que estuvo allí dio "total credibilidad" a los episodios narrados por el joven de presuntos maltratos.

Ese mismo día declaró como testigo una enfermera que fue supuestamente amenazada por Arcuri en un ingreso hospitalario de los niños en Cagliari y que tuvo que llamar a los guardas de seguridad para que interviniera ante la "agresividad" que supuestamente mostró el italiano.

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La ronda de testigos propuestos por la Fiscalía comenzó el pasado 26 de febrero con las declaraciones de Juana Rivas y su hijo mayor de edad, que ya reside en España. Ambos narraron situaciones de presuntos maltratos que, según afirmaron ante el tribunal, convirtieron sus vidas en "un infierno".

El pasado 12 de marzo se produjo una nueva sesión en la que declararon asistentes sociales que atendieron a los hijos de Rivas y Arcuri, los cuales no vieron lesiones físicas en los menores, según trascendió en ese momento.

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EN ESPAÑA

Este caso es independiente al que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada contra Juana Rivas por presunta sustracción de menores, tras la denuncia presentada por su expareja después de que el hijo pequeño no regresara a Italia en el plazo fijado por la justicia italiana tras pasar las pasadas vacaciones de Navidad con la madre en España.

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Ello después de que un juzgado de guardia de Granada acordara la suspensión provisional de la entrega al padre tras escuchar al menor y en la línea de lo que habían solicitado tanto la Fiscalía como la representación legal de la madre atendiendo a la causa que Arcuri tiene abierta en Italia por presunto maltrato.

El pequeño no regresó a Italia hasta el 25 de julio tras un intenso cruce de acciones judiciales entre las partes. Juana Rivas declaró por este asunto el pasado 30 de octubre sin que hasta el momento el juzgado haya resuelto sobre este asunto.

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La madre de Maracena ya fue condenada por sustracción de menores a raíz de que en 2016 sacara a sus dos hijos de Italia sin consentimiento del padre alegando que huía de una situación de maltrato. Más tarde, en verano de 2017, permaneció un mes en paradero desconocido con los niños.

El Tribunal Supremo rebajó de cinco a dos años y medio de prisión la pena que le fue impuesta y el Gobierno le concedió el indulto parcial en 2021, a condición de que no cometiera el mismo delito en el plazo de cuatro años.

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