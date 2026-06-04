Sumar pide una normativa que proteja el uso del suelo agrícola frente a las fotovoltaicas

Madrid, 4 jun (EFE).- El portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha reclamado este jueves que haya una "regulación para la protección del suelo de uso agrícola" frente a las "megaplantas" de energías alternativas y de centros de datos.

Así lo ha indicado en la inauguración de la jornada, organizada por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, que este jueves se ha celebrado en el Congreso de los diputados con el título "Medioambiente, mundo rural, extractivismo y renovables" con la participación de académicos, investigadores y representantes agrícolas.

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Santiago ha asegurado: "La tierra fértil no es una mercancía, ni tampoco nuestros recursos hídricos ni el aire que respiramos", por lo que "no pueden ser mercantilizados para el beneficio de actores extractivistas, con el consiguiente efecto contaminante".

A su juicio, el suelo agrícola es un "bien común que protege, alimenta y da vida", por lo que es necesaria una regulación para su protección ante el problema que ahora padecen con megaproyectos en muchos puntos del territorio español.

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"No estamos en contra de las energías alternativas, sino en contra de la falta de regulación, la arbitrariedad y el descontrol que existe" en España sobre la proliferación de megaplantas que "afectan al entorno, la biodiversidad y el turismo rural" y que pueden tener "un alto impacto en la despoblación" de muchos territorios.

"Para nosotros -ha continuado- es esencial que haya una normativa de protección de los suelos de uso agrícola" ya que estos son "una cuestión de soberanía alimentaria, económica, social y política".

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Ha criticado que "la extrema derecha pida claramente la desregularización" para desarrollar actividades económicas en un momento en el que, por ejemplo, en Aragón el modelo extractivista de energías alternativas y centros de datos que se está tratando imponer es una "amenaza" al mundo rural, ha recalcado.

Allí, se proyecta producir "energía equivalente a la mitad del consumo de la comunidad autónoma de Aragón y, obviamente, tendrá un gran impacto para las zonas rurales, especialmente para las zonas agrícolas", ha añadido.EFE

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