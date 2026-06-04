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Los ausentes contra Irak entrenan en La Coruña

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Redacción deportes, 4 jun (EFE).- Los diez futbolistas ausentes en la selección española para el partido amistoso en La Coruña de este jueves frente a Irak (21:00 horas CEST, -2 GMT) se ejercitaron en la Ciudad Deportiva del Deportivo de La Coruña para continuar su puesta a punto de cara al Mundial, en el que España debuta el 15 de junio ante Cabo Verde.

Marc Cucurella, Rodrigo Hernández, Pedri y Mikel Oyarzabal no fueron incluidos en la convocatoria por Luis de la Fuente para gestionar la carga física.

Además, son baja por lesión Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz; mientras que los tres futbolistas con minutos en la final de la Liga de Campeones -David Raya, Martín Zubimendi y Fabián Ruiz- también se quedaron fuera al incorporarse el miércoles a la concentración.

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Raya, Zubimendi y Fabián completaron así su primer entrenamiento de la concentración con la selección española.

Diez de los 26 convocados para el Mundial no participarán en el amistoso, pero continuaron su preparación en La Coruña, con Lamine Yamal y Nico Williams siguiendo los plazos previstos de recuperación de sus respectivas lesiones musculares y llevando a cabo ejercicio con balón sobre el césped

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En total, diez de los 26 convocados para el Mundial no participarán en el primer amistoso de preparación.

Ausencias paliadas por los nueve futbolistas de refuerzo que forman parte de la concentración hasta que finalice el amistoso contra Irak: Marc Bernal, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Gonzalo García, Sergio Gómez, Jon Martin, Beñat Turrientes y Javi Guerra.

Tras el amistoso contra Irak, selección que también disputará el Mundial, España pondrá rumbo a Estados Unidos el viernes. EFE

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