RTVE despliega un operativo con 660 profesionales para la visita del papa León XIV

Barcelona, 4 jun (EFE).- Radio Televisión Española (RTVE) volcará toda su programación en la cobertura de la visita de León XIV a Madrid, Cataluña y Canarias del 6 al 12 de junio mediante "uno de los mayores despliegues técnicos de los últimos años", con hasta 660 profesionales de televisión, radio y medios digitales implicados.

Así lo han detallado este jueves en rueda de prensa la directora de Producción de Contenidos de RTVE, Ana María Bordas; la directora de Contenidos Digitales Informativos, Pilar Bernal; el director del Área de Informativos y Programas Diarios, David Picazo, y la directora de RNE Cataluña y Ràdio 4, Sonia Urbano.

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Durante una semana, con cuatro destinos y más de 25 actos programados, la visita del pontífice ocupará hasta 13 especiales informativos, que se emitirán por La 1 y el Canal 24 Horas simultáneamente, así como a través de RTVE Play y las redes sociales.

"No solo vamos a explicar los actos institucionales y eventos en los servicios informativos, sino también lo que está pasando en las calles, cómo reacciona la gente, el ambiente y cómo se desarrolla el tema de seguridad", ha indicado Bordas.

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La cobertura estará liderada por los servicios informativos y contará con la participación de programas diarios de La 1 como 'Mañaneros', 'Directo al grano' y 'Malas lenguas', además de espacios del fin de semana y la programación especial de informativos.

Entre los rostros destacados del operativo figuran Igor Gómez, Lourdes Maldonado y Marc Sala en el arranque del despliegue desde Barajas y el Palacio Real; Alejandra Herranz en Canarias; y Lorenzo Milá en Cataluña.

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Picazo ha definido la cobertura como "unos pequeños Juegos Olímpicos concentrados en una semana en tres sedes", lo que ha considerado "un esfuerzo técnico mayúsculo" del equipo de profesionales que se servirán además de helicópteros, drones y cámaras en motocicletas para cubrir el minuto a minuto.

"Queremos demostrar, una vez más, el músculo de los servicios informativos", ha dicho Picazo, quien ha recordado las coberturas especiales de este curso, desde la captura de Nicolás Maduro, hasta los ataques y bombardeos de Estados Unidos a Irán.

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Ha señalado, además, tres momentos clave de la visita: la misa en Cibeles como el evento más simbólico, la inauguración en la Sagrada Familia como "la imagen que dará la vuelta al mundo" y los encuentros con migrantes en Canarias, el momento más emotivo.

La de León XIV será además la primera visita papal que RTVE retransmita íntegramente en catalán, a través de la 2Cat. EFE

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