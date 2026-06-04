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Muere un hombre al caer a un barranco en Pozo Alcón (Jaén)

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Jaén, 4 jun (EFE).- Un hombre de 69 años ha fallecido tras quedar atrapado mientras practicaba barranquismo en el barranco de la Bolera, en el término municipal de Pozo Alcón (Jaén), según ha informado este jueves el servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El aviso se recibió a las 17:30 horas de este miércoles por un compañero de la víctima que alertó al 112 de que el hombre había quedado atrapado en el interior del barranco.

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Según explicó la persona que avisó, el afectado se encontraba a unos cien metros de la orilla, al final de una garganta, lo que obligó a movilizar un amplio dispositivo de rescate para acceder hasta el lugar.

Tras recibir la llamada, el centro coordinador activó a los Bomberos del Consorcio Sierra de Cazorla, efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y sanitarios del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

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Los equipos desplazados hasta la zona lograron rescatar al hombre, aunque ya sin vida.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias concretas en las que se produjo el suceso. EFE

gd/bfv/aam

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