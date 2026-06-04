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Luis de la Fuente: "Tenemos claro el equipo que va a empezar el Mundial"

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A Coruña, 4 jun (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, insistió este jueves, tras el empate de su equipo ante Irak (1-1), que tiene claro el once que alineará en el debut mundialista ante Cabo Verde, y apuntó que el último amistoso contra Perú será diferente al disputado esta noche contra el conjunto asiático.

“Queda mucha preparación, se tienen que distribuir las cargas, pero, en principio, tenemos claro el equipo que va a empezar el Mundial. Este era un día para dar oportunidades, a partir del viernes ya entramos en otra fase de la preparación. El próximo partido será diferente”, declaró en rueda de prensa.

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El técnico español se alegró de que los jugadores ‘de apoyo’ en esta concentración hayan tenido minutos esta noche, y se mostró especialmente satisfecho por el rendimiento de Mikel Merino.

“Se lo merecían todos y estamos contentos de que haya sido así. El partido ha ido de tal manera que ha invitado. Nos han ayudado muchísimo y seguro que en poco tiempo a muchos de ellos los veremos en la absoluta”, apuntó De la Fuente, quien confesó que su idea era que el duelo de hoy sirviese “de preparación física”.

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“Es una buena noticia porque ya nos ha demostrado que está en buenas condiciones y que necesita seguir acumulando carga de trabajo. Es una grandísima noticia”, respondió al ser preguntado por los minutos de Merino.

Cuestionado por Borja Iglesias, el seleccionador señaló que el delantero del Celta siempre “es un seguro de rendimiento, hace lo que le pedimos y seguro que nos va a dar mucho más”.

Finalmente, dijo estar sorprendido “gratamente” del rendimiento de Irak: “Ha ofrecido ser un equipo con mucha intensidad, ritmo y velocidad. Tiene facilidad para hacer un fútbol combinativo, me ha parecido un equipo bastante interesante. Nos han apretado muchísimo y nos han puesto en problemas”. EFE

dmg/apa

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